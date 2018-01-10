الاشتباه بطلب زوجة نتنياهو من "رجل أعمال" ترميم منزلها الخاص في قيسارية

الاشتباه بطلب زوجة نتنياهو من "رجل أعمال" ترميم منزلها الخاص في قيسارية
عقيلة رئيس الحكومة الإسرائيلية سارة نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
تكتب صحيفة "هآرتس" ان الشرطة تشتبه بأن عقيلة رئيس الحكومة الإسرائيلية، سارة نتنياهو، طلبت من رجل الأعمال ارنون ميلتشين، دفع عشرات آلاف الشواكل لقاء اعمال ترميم جرت في منزل عائلة نتنياهو في قيسارية. 

ويسود الاشتباه بأنه تم تحويل الطلب الى مندوبة ميلتشين في اسرائيل، هداس كلاين، فرفضت الطلب، وتم النشر عن التحقيق في نشرة اخبار القناة العاشرة، مساء امس.

وجاء في رد عائلة نتنياهو: "لم يكن هناك شيء من هذا القبيل، وليس هناك كلمة واحدة صحيحة في التقرير، المنزل في قيسارية مؤمن عليه، وعلى أي حال، الشخص الذي تحمّل تكاليف الإصلاح هي شركة التأمين كفى، سئمنا التقارير الكاذبة والقذف المنسق ضد عائلة نتنياهو".

ووفقا للشكوك في القضية المعروفة باسم ملف 1000، قدم ميلتشين لأسرة نتنياهو رشاوى بمئات آلاف الشواكل، من بينها السيجار وزجاجات الشمبانيا والمجوهرات، بناء على طلبهم. وشهدت كلاين بان نتنياهو وزوجته احالا الطلبات اليها، وفى احدى المرات طالبا ميلتشين بإرسال مفتش بناء لفحص تسرب في مقر اقامتهما. 

وسعت الشرطة الى معرفة ما إذا كان نتنياهو قد عمل في المقابل لصالح المليونير عندما طلب تجديد تصريح إقامته في الولايات المتحدة وحاول الترويج لأعماله في مجال الاتصالات.

وقدرت مصادر الشرطة، مؤخرا، أنه سيتم الانتهاء من التحقيق في قضية الملف 1000، في غضون أسابيع قليلة، وسيتم تحويل مواد التحقيق إلى مكتب المدعي العام للدولة حتى مطلع آذار. ويجري حاليا استكمال التحقيق في الملف، لكن الشرطة صاغت بالفعل موقفا يتعلق بالأدلة.

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