قرار قضائي فدرالي يُعلق العمل ببرنامج (داكا) الأمريكي للهجرة

قرار قضائي فدرالي يُعلق العمل ببرنامج (داكا) الأمريكي للهجرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر قاضِ فدرالي في سان فرانسيسكو، أمس الثلاثاء، قراراً بتعليق العمل بقرار الإدارة الأمريكية إنهاء برنامج (داكا) الخاص بمنح المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير شرعي حينما كانوا أطفالاً وضعاً قانونياً.

وأمر القاضي وليام آلسوب إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة العمل بالبرنامج بنفس الشروط السارية قبل تعليقه في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2017، وفق ما أورد موقع (فرانس 24).

وجاء في حيثيات الحكم الذي صدر في 49 صفحة، أن الحكومة "ملزمة بانتظار صدور حكم نهائي بإبقاء برنامج (داكا) على صعيد البلاد بالشروط نفسها التي كانت سارية قبل تعليقه"، مضيفاً أن موقف وزارة العدل بأن البرنامج مخالف للقانون يستند إلى "فرضية قانونية خاطئة".

وما لم يتم إبطال الحكم من قبل هيئة قضائية أعلى فإن كل المستفيدين من البرنامج في وقت سابق، بات يحق لهم مجدداً التقدم بطلبات لتجديد إقامتهم.

ويحمي هذا البرنامج الذي أقرته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما هذه الفئة من المهاجرين من الترحيل، إلا أن ترامب أعلن في أيلول/ سبتمبر إلغاء العمل به، لكنه أرجأ تطبيق القرار لإعطاء الكونغرس مهلة ستة أشهر، أي حتى آذار/ مارس المقبل، من أجل إعداد حل دائم.

ودعا ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع أعضاء في مجلس النواب والشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى التوصل إلى اتفاق حول الهجرة، وتسوية أوضاع آلاف المهاجرين السريين الذين دخلوا إلى الولايات المتحدة، عندما كانوا أطفالاً، لكنه بقي متمسكاً ببناء جدار مع المكسيك.

فيديو أرشيفي: قرار الرئيس الأمريكي حول الهجرة
 

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