هرتسوغ: يجب منح السعودية مكانة خاصة بالأماكن المقدسة في القدس

هرتسوغ: يجب منح السعودية مكانة خاصة بالأماكن المقدسة في القدس
زعيم المعارضة الإسرائيلية إسحاق هرتسوغ
رام الله - دنيا الوطن
امتدح زعيم المعارضة الإسرائيلية إسحاق هرتسوغ، الأمير محمد بن سلمان، واصفًا إياه بأحد الثوريين في الشرق الأوسط، الذي يصنع تاريخًا جديدًا في المنطقة.

وتحدث هرتسوغ، مع موقع (إيلاف) السعودي، عن الوضع السياسي الداخلي في إسرائيل والانتخابات المقبلة والعلاقة مع الفلسطينيين وحل الدولتين والعلاقة مع الدول العربية، مشيراً إلى أن حزب (العمل) الإسرائيلي وحلفاءه سيسقطون حكومة نتنياهو اليمينية، وسيفاوضون الفلسطينيين على حل الدولتين.

ودعا هرتسوغ، الدول العربية وفي مقدمتها العربية السعودية، بالعمل من أجل الخروج من الطريق المسدود لعملية السلام، لافتاً إلى أن الإسرائيليين مستعدين للسلام، وهو في طريقه نحو تغيير رئيس حكومته اليمينية بنيامين نتنياهو، وإن في إسرائيل أرضية للتوصل إلى اتفاق تاريخي.

وحول موضوع القدس، أكد هرتسوغ، أن ثمة حلول وأفكار جديدة وخلاقة، مطالباً بمنح السعودية مكانة خاصة للأماكن المقدسة في القدس، ودعا الجميع إلى التروي بعد إعلان ترامب، وكرر عبارة ترامب بأن "حدود السيادة الإسرائيلية في القدس ستحدد عبر المفاوضات".

وطالب هرتسوغ المجتمع الدولي "بمساعدة العاهل الأردني على وقفته الشجاعة والإنسانية باستضافة مليون لاجئ سوري، على الرغم من أوضاع بلاده وعدم الاكتفاء بالكلام"، كما ثمّن عاليًا مواقف أولياء العهد في السعودية وفي الإمارات وتوجهاتهم واصفاً إياها بالمثيرة للإعجاب والمشاعر.

وتطرق هرتسوغ، إلى ضرورة استبدال نتنياهو وإسقاط حكومته والفوز في الانتخابات المقبلة من أجل إعادة الأمل إلى الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، موضحاً أن إسرائيل تفتقر إلى شخصيات مثل مناحيم بيغن أو إسحاق رابين، وعبّر عن تفاؤله بالانتصار في الانتخابات المقبلة، ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إلقاء خطاب من على منبر الكنيست الإسرائيلي.

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