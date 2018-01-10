قد يستمر شهراً.. حريق هائل في ناقلة نفط إيرانية

قد يستمر شهراً.. حريق هائل في ناقلة نفط إيرانية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة المحيطات والمصايد في كوريا الجنوبية، إن النيران قد تظل مشتعلة في ناقلة نفط إيرانية ببحر الصين الشرقي لنحو شهر، في الوقت الذي لا تزال النيران تحتدم لليوم الرابع عقب تصادم الناقلة مع سفينة شحن صينية.

وقال مسؤول بالوزارة، إن العشرات من قوارب الإنقاذ تكافح الرياح القوية والأمواج العالية والدخان السام لتحديد مكان 31 بحاراً مفقوداً وإخماد الحريق، وسط تنامي المخاوف من انفجار الناقلة أو غرقها، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).

وقال بارك سونغ- دونغ المسؤول في وزارة المحيطات والمصايد في كوريا الجنوبية: "نعتقد أن النيران سوف تستمر لأسبوعين أو شهر بالنظر إلى حالات سابقة لحوادث ناقلات نفط".

واصطدمت الناقلة "سانتشي"، التي تديرها شركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية بالسفينة "سيإف كريستال"، التي كانت تنقل شحنة حبوب من الولايات المتحدة على بعد نحو 160 ميلاً بحرياً (300 كيلومتر) قبالة ساحل الصين قرب شنغهاي، مساء السبت الماضي.

وكانت الناقلة في طريقها من إيران إلى كوريا الجنوبية حاملة 136 ألف طن من المكثفات القابلة للاشتعال بقوة، ويعادل ذلك ما يقل قليلاً عن مليون برميل تقدر قيمتها بنحو 60 مليون دولار.

فيديو أرشيفي: حرائق آبار النفط
 

أخبار ذات صلة

فيديو: ترامب لا يحفظ السلام الوطني الأمريكي

فيديو: ترامب لا يحفظ السلام الوطني الأمريكي

350 ألف شيكل غرامة على &#34;الليكود&#34; الإسرائيلي

350 ألف شيكل غرامة على "الليكود" الإسرائيلي

صور: الإعلام العبري: إصابات بحادثة طعن &#34;جنائية&#34; في بئر السبع

صور: الإعلام العبري: إصابات بحادثة طعن "جنائية" في بئر السبع

جسم مشبوه يربك السفارة الأميركية في الدنمارك

جسم مشبوه يربك السفارة الأميركية في الدنمارك

خلال 2017.. اعتقال أكثر من 48 ألف شخص في تركيا

خلال 2017.. اعتقال أكثر من 48 ألف شخص في تركيا

الصين تدعو اليابان لمعالجة قضية &#34;نساء المتعة&#34;

الصين تدعو اليابان لمعالجة قضية "نساء المتعة"

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مجموعة المانحين الدوليين لفلسطين تجتمع في بروكسل نهاية الشهر الجاري

مجموعة المانحين الدوليين لفلسطين تجتمع في بروكسل نهاية الشهر الجاري

إصابة مواطنة في هجوم مستوطنين على قريتي جيت وفرعتا

إصابة مواطنة في هجوم مستوطنين على قريتي جيت وفرعتا

صيدم: نريد تعميم مفهوم &#34;الموسيقى للجميع&#34; بشكل شمولي

صيدم: نريد تعميم مفهوم "الموسيقى للجميع" بشكل شمولي

الأحمد ينفي ما نشرته وسائل إعلام حول زيارته إلى بيروت

الأحمد ينفي ما نشرته وسائل إعلام حول زيارته إلى بيروت

عربي

100 ألف نازح بسبب المعارك شمال غرب سوريا

100 ألف نازح بسبب المعارك شمال غرب سوريا

الكاتب العشري: إدارة ترامب خدعت العرب

الكاتب العشري: إدارة ترامب خدعت العرب

صورة: صحافي كويتي يطلب اللجوء السياسي إلى لندن

صورة: صحافي كويتي يطلب اللجوء السياسي إلى لندن

تونس: القبض على 200 شخص خلال احتجاجات ضد الحكومة

تونس: القبض على 200 شخص خلال احتجاجات ضد الحكومة

منوعات

سيف الدين سبيعي يقرر إعتزال الفن والفنانين يعترضون بشدة

سيف الدين سبيعي يقرر إعتزال الفن والفنانين يعترضون بشدة

كيف ردت هالة صدقي بعد تسريبات &#34;نيويورك تايمز&#34; لمكالمتها؟

كيف ردت هالة صدقي بعد تسريبات "نيويورك تايمز" لمكالمتها؟

بعد موقفها غير اللائق مع مُعجبة .. إليسا ترد بصرامة

بعد موقفها غير اللائق مع مُعجبة .. إليسا ترد بصرامة

حسناء بوليوود &#34;عليا بهات&#34; تُصاب بجنون النحافة بسبب تعليق ممثل

حسناء بوليوود "عليا بهات" تُصاب بجنون النحافة بسبب تعليق ممثل