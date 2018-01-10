صحيفة: أمريكا تدق طبول الحرب مع روسيا برأس نووي جديد

صحيفة: أمريكا تدق طبول الحرب مع روسيا برأس نووي جديد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المدير السابق لمجلس الأمن القومي الأمريكي للحد من التسلح وعدم الانتشار، جون وولفستال، إن السلطات الأمريكية تعتزم تخفيف القيود المفروضة على استخدام الأسلحة النووية، وتطوير رأس حربي نووي جديد.

وأوضح وولفستال، وفق ما أورد موقع (سبوتنك)، أن البنتاغون قام بمراجعة جديدة لسياسته النووية ليستطيع بموجبها تجهيز الصواريخ الباليستية المعدلة من طراز "ترايدنت دى 5" الأمريكية بمثل هذه الرؤوس الحربية، موضحاً أن مثل هذه الأعمال التى تقوم بها الولايات المتحدة، تهدف إلى منع وتقييد روسيا من استخدام الرؤوس النووية التكتيكية فى حالة نشوب نزاع فى أوروبا الشرقية.

وأضاف أن السياسة النووية الجديدة للولايات المتحدة، تعد أكثر تشدداً من السياسة النووية التي اتسمت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لافتاً إلى أن السياسة النووية الجديدة خضعت لتعديلات جادة، ونتيجة لذلك اختفت "أشياء كثيرة مفزعة" في الصيغة النهائية.

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة بهذه السياسة النووية الجديدة، أرادت توجيه رسالة غاضبة وواضحة في نفس الوقت إلى الروس والكوريين الشماليين والصينيين، مشيراً إلى أن أي محاولة من روسيا أو كوريا الشمالية لاستخدام الأسلحة النووية، سيؤدي إلى عواقب هائلة بالنسبة لهما.

وكشف المسؤول الأمريكي، أن البنتاغون وسع قائمة الظروف التي ستستخدم الولايات المتحدة بها ضربة نووية ضد العدو، وهي تشمل، على وجه الخصوص، الرد على هجوم غير نووي تسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا أو لمهاجمة منشآت ومرافق حيوية في الدولة مثل مراكز التحكم وإدارة الأسلحة النووية.

ووفقاً له، سيتم الإعلان عن السياسة الجديدة رسمياً في أواخر الشهر الجاري، حيث إنه وفقاً لصحيفة (الجارديان) البريطانية، أعرب مؤيدو السيطرة على الأسلحة في العالم، عن قلقهم إزاء نية الولايات المتحدة تطوير رأس حربي جديد، لأن هذا، من وجهة نظرهم، يزيد من احتمال استخدام الأسلحة النووية أثناء الحروب.

أرشيفي: العلاقات الروسية الأمريكية وصراع الكبار
 

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