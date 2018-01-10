وزيرة نرويجية تحتج على نتنياهو بسبب ناشطة

وزيرة نرويجية تحتج على نتنياهو بسبب ناشطة
وزيرة الخارجية اينا اريكسان سورييدا
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (هآرتس) عن وسائل إعلام مركزية في النرويج قولها: إن وزيرة الخارجية اينا اريكسان سورييدا، التي تزور إسرائيل حالياً، احتجت الأحد الماضي، بشدة أمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على طرد موظفة نرويجية رفيعة تعمل في فرع محلي لمنظمة نرويجية تساعد الفلسطينيين.

وقالت الوزيرة لصحيفة (VG): "لقد عبرنا عن انتقادنا للسلطات الإسرائيلية، وأثرت ذلك خلال محادثتي مع نتنياهو"، وأضافت أن بلادها ستعمل، أيضاً، ضد القائمة التي نشرتها وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، والتي تضم المنظمات التي لن يسمح لنشطائها بدخول إسرائيل بسبب دعمها للمقاطعة، ومن بينها منظمة نرويجية.

ونشرت وسائل الإعلام النرويجية، أن الموظفة التي منعت من الدخول إلى إسرائيل، هي ليف سنسرودا، وكتبت سنسرودا على صفحتها في (الفيسبوك) إنها تقدر التعامل الجدي من قبل وزارة الخارجية النرويجية مع الموضوع.

وكانت (هآرتس) قد نشرت، أن الناشطة تواجدت في إسرائيل طوال عدة سنوات، وعادت إلى البلاد من عطلة قصيرة أمضتها في الخارج، فتم منع دخولها.

وادعت ما تسمى بسلطة الإسكان والهجرة في وزارة الداخلية، أن الناشطة استغلت منصبها لإصدار تأشيرات وهمية لمتطوعين شاركوا لاحقاً في أنشطة أخرى في إسرائيل، بعضها سياسي.

ووفقاً لتقارير إعلامية في النرويج، أكد العاملون في منظمة المعونة الإنسانية النرويجية "Norwegian Church Aid"  التي تنشط في جميع أنحاء العالم، أنه لم يسمح للناشطة بالعودة إلى إسرائيل، ونفت المنظمة بشكل قاطع مزاعم وزارة الداخلية بأنها طلبت تأشيرات دخول وهمية، وذكرت أنها تعتزم المطالبة بتفسيرات من السلطات الإسرائيلية.

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