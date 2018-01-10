مقبرة جماعية لنساء عذبهن "تنظيم الدولة" غرب الموصل

مقبرة جماعية لنساء عذبهن "تنظيم الدولة" غرب الموصل
مقبرة جماعية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة العراقية العثور على مقبرة جماعية تضم 20 جثة لنساء على أجسادهن آثار تعذيب غرب مدينة الموصل.

وقال ضابط في الشرطة العراقية، عمر الحجار، في تصريح صحفي الاثنين: "إنه عثر على مقبرة جماعية تضم 20 جثة لنساء على أجسادهن آثار تعذيب، خلال عملية رفع الأنقاض في الساحل الأيمن لمدينة الموصل".

وأوضح الحجار أن "الضحايا تم إعدامهن من قبل عناصر داعـش أثناء محاولتهن الهروب باتجاه الساحل الأيسر لمدينة الموصل، خلال عمليات تحرير المدينة".

وأضاف الضابط: أن القوات الأمنية قامت بانتشال الجثث بالكامل مع بطاقاتهن الشخصية، وتم تسليمهن للطب العدلي الشرعي بالموصل، للتعرف عليهن وتسليمهن إلى ذويهن.

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