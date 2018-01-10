البرلمان المصري يقرر تمديد حالة الطوارىء لثلاثة أشهر

البرلمان المصري يقرر تمديد حالة الطوارىء لثلاثة أشهر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس النواب المصري أمس الثلاثاء، تمديد حالة الطوارىء في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، حسب ما أعلن التلفزيون الرسمي.

وكانت الجريدة الرسمية المصرية قد نشرت بداية الشهر قراراً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارىء لمدة ثلاثة أشهر جديدة اعتبارًا من 13 كانون الثاني/يناير الجاري نظرًا لـ"الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وبحسب الجريدة الرسمية "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الارهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد".

وفي نيسان/ابريل 2017 وافق البرلمان على فرض حالة الطوارئ بعد التفجيرين اللذين أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عنهما واسفرا عن مقتل خمسة وأربعين شخصا على الاقل.

وكان التنظيم أعلن أنه وراء تفجيري الكنيستين في مدينتي طنطا والاسكندرية وهدد بشنّ المزيد من الهجمات، كما تبنى التنظيم تفجير كنيسة في القاهرة في كانون الاول/ديسمبر 2016 أدى الى مقتل تسعة وعشرون شخصا.

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الاولى في تشرين الاول/اكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء .

فيديو ارشيفي: تمديد حالة الطوارئ في مصر

 

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