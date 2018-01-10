تركيا: إلقاء القبض على 109 أشخاص بشبهة صلتهم بمحاولة الانقلاب

تركيا: إلقاء القبض على 109 أشخاص بشبهة صلتهم بمحاولة الانقلاب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة التركية القبض على مالا يقل 109 أشخاص امس الثلاثاء، يشتبه بهم بأن لهم علاقة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الذي وقع في عام 2016، بحسب ما ذكرته وكالة (الاناضول).

وقالت الوكالة: "إن الشرطة بدأت عمليات في وقت واحد ضد المشتبه فيهم في أكثر من خمسة وعشرين مقاطعة في أرجاء البلاد وقبرص الشمالية".

وأضافت: "من بين المشتبه فيهم هناك ستة وخمسين جنديا من الذين اتهموا بانهم أعضاء في الشبكة التي يقودها فتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة".

كانت تركيا صنفت حركة غولن بانها جماعة "إرهابية" لدورها فى محاولة الانقلاب في تموز/ يوليو 2016 التي قتل خلالها 250 شخصا.

كما طردت السلطات أو أوقفت عن العمل أكثر من 150 الف شخص، في الوقت الذي اعتقل فيه أكثر من خمسة وخمسين الف شخص آخرين في الاجراءات الصارمة والتحقيقات الجارية.

فيديو أرشيفي:  حملة اعتقالات واسعة في صفوف الضباط والقضاة بعد محاولة الانقلاب في تركيا

 

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