في العام 2018.. الاحتلال يخطط لبناء 1285 وحدة استيطانية

رام الله - دنيا الوطن

ينوي أفيغدور ليبرمان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي تقديم طلب موافقة على خطة لبناء 1285 وحدة استيطانية جديدة في العام الحالي في مناطق الضفة الغربية.



بدورها، أعلنت وزارة الجيش، أن ليبرمان سيطلب اليوم الأربعاء موافقة مجلس التخطيط الأعلى على خطة للمباشرة فوراً ببناء 1285 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وقالت الوزارة: "إن ليبرمان سيطلب المضي قدماً في مشاريع بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في أكثر من عشرين موقعاً استيطانياً".



ويعقد مجلس التخطيط الأعلى عدة اجتماعات سنوياً لدراسة مشاريع بناء استيطانية والموافقة عليها.



وأعلنت حركة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية معارضة للاستيطان، أنه تمت الموافقة على 6742 مشروع بناء في المستوطنات عام 2017، وهذا أعلى رقم منذ عام 2013.



وفي عام 2016، وافقت اللجنة على 2629 وحدة استيطانية.



وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تبنت اللجنة المركزية في الليكود حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإجماع قراراً يطالب ممثلي الحزب المنتخبين بـ "السماح بحرية البناء وتطبيق القانون في مختلف المستوطنات اليهودية".



ومن شأن تبني الحكومة نصاً كهذا تقويض حل الدولتين باستحالة قيام دولة فلسطينية.



وانتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرار حزب الليكود، وعدم إدانة الولايات المتحدة إسرائيل لـ"جرائمها ضد الشعب الفلسطيني".



وقال الرئيس: "إن التصويت ما كان ليحصل لولا الدعم الكامل من واشنطن".



ويقيم نحو 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل قبل 50 عاماً.



كما يقيم نحو مئتي ألف إسرائيلي في القدس المحتلة التي ضمتها إسرائيل عام 1980 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.