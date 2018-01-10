بعد مقتل مستوطن.. الاحتلال ينفذ حملات اقتحامات لعدة مدن بنابلس

بعد مقتل مستوطن.. الاحتلال ينفذ حملات اقتحامات لعدة مدن بنابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي الليلة الماضية حمالت تمشيط واسعة جنوب غرب مدينة نابلس، بعد مقتل مستوطن بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة "حفات جلعاد".

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي صرة وتل، القريبتين من مكان وقوع العملية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وشرعت بعمليات البحث والتمشيط، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة في عدة محلات، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

واقتحمت عدة آليات عسكرية مدينة نابلس، وتمركزت في منطقة المخفية وشارع تل.

كما كثفت قوات الاحتلال تواجدها في منطقة جنوب نابلس، وانتشرت اعداد كبيرة من الجنود على حاجز زعترة وعلى طريق مستوطنة "يتسهار"، وكذلك على مداخل بعض القرى.

من جانبهم، نفذ المستوطنون سلسلة اعتداءات ضد المواطنين وممتلكاتهم.

وأكد شهود عيان أن مجموعات من المستوطنين توزعوا على طول الطريق الالتفافي "يتسهار" ابتداء من شارع حوارة وحتى مفترق جيت-صرة غرب نابلس، وألقوا الحجارة على منازل المواطنين في بورين، وعلى السيارات الفلسطينية.

كما حاول مستوطنو "يتسهار" الاعتداء على منازل المواطنين في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

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