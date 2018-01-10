تسجيل صوتي للمستوطن قبل مقتله بعملية إطلاق النار بنابلس.. ماذا قال؟

صوت المستوطن المقتول وهو يطلق نداءات الاستغاثة

فيديو: لحظة وصول المستوطن الى المستشفى

المستوطن المقتول وعائلته

رام الله - دنيا الوطن"أطلقوا علي النار في حفات جلعاد.. أطلقوا علي.. أطلقوا علي"، هذا ما قاله المستوطن الإسرائيلي في تسجيل صوتي له نشر على المواقع العبرية، قبيل الإعلان عن مقتله، نتيجة إطلاق النار عليه في عملية نوعية وقعت في مستوطنة (حفات جلعاد) بمدينة نابلس مساء أمس الثلاثاء.وحول ردود الفعل من قادة الاحتلال، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: "قوات الأمن ستبذل قصار ى جهدها للوصول إلى المنفذ" بحسب ما جاء على موقع (مفزاك لايف).بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين: "إن دولة "إسرائيل" لن تدع الإرهاب يرفع رأسه"، بحسب ما نقلته القناة السابعة العبرية.أما يتسحاق هرتسوغ زعيم المعارضة الإسرائيلية فقد قال: "الإرهاب لا يستريح للحظة"، بحسب تعبيره".زعيم حزب العمل آفي غاباي قال: " (الإرهاب) لن يحقق أهدافه ولن نستسلم له"، بحسب ادعائه.