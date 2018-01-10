الأربعاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

الأربعاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من  معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شماليةغربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2018/01/11:  يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من  معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة  تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/01/12:  يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من  معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة  تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت 2018/01/13:  يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من  معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة  تنشط في ساعات الليل والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 16-10 19-9 16-8 بيت لحم 16-10 19-9 16-8
رام الله والبيرة 15-9 18-8 15-7 طولكرم 20-11 22-11 20-10
نابلس 18-11 20-10 18-9 قلقيلية 20-11 22-11 20-10
جنين 20-10 22-10 20-9 سلفيت 16-10 19-9 16-8
طوباس 20-10 22-10 20-9 روابي 17-11 19-10 17-9
الخليل 16-9 18-8 16-7 غزه 21-12 23-12 21-11
أريحا 23-14 24-14 24-12 خانيونس 21-12 23-12 21-11
الأغوار الشمالية 21-12 22-12 22-10 رفح 20-11 22-11 20-10
والله تعالى أعلم

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