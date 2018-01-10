الأربعاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 16-10 19-9 16-8 بيت لحم 16-10 19-9 16-8 رام الله والبيرة 15-9 18-8 15-7 طولكرم 20-11 22-11 20-10 نابلس 18-11 20-10 18-9 قلقيلية 20-11 22-11 20-10 جنين 20-10 22-10 20-9 سلفيت 16-10 19-9 16-8 طوباس 20-10 22-10 20-9 روابي 17-11 19-10 17-9 الخليل 16-9 18-8 16-7 غزه 21-12 23-12 21-11 أريحا 23-14 24-14 24-12 خانيونس 21-12 23-12 21-11 الأغوار الشمالية 21-12 22-12 22-10 رفح 20-11 22-11 20-10

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شماليةغربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الخميس 2018/01/11: يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2018/01/12: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.السبت 2018/01/13: يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات الليل والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم