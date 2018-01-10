الأربعاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شماليةغربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الخميس 2018/01/11: يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الجمعة 2018/01/12: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
السبت 2018/01/13: يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات الليل والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
|المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
|المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|16-10
|19-9
|16-8
|بيت لحم
|16-10
|19-9
|16-8
|رام الله والبيرة
|15-9
|18-8
|15-7
|طولكرم
|20-11
|22-11
|20-10
|نابلس
|18-11
|20-10
|18-9
|قلقيلية
|20-11
|22-11
|20-10
|جنين
|20-10
|22-10
|20-9
|سلفيت
|16-10
|19-9
|16-8
|طوباس
|20-10
|22-10
|20-9
|روابي
|17-11
|19-10
|17-9
|الخليل
|16-9
|18-8
|16-7
|غزه
|21-12
|23-12
|21-11
|أريحا
|23-14
|24-14
|24-12
|خانيونس
|21-12
|23-12
|21-11
|الأغوار الشمالية
|21-12
|22-12
|22-10
|رفح
|20-11
|22-11
|20-10