فتح تؤكد ثبات موقفها من القدس وفشل الحملات الإعلامية المشبوهة

فتح تؤكد ثبات موقفها من القدس وفشل الحملات الإعلامية المشبوهة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي، إن حركة فتح ثابتة على موقفها تجاه حقوق شعبنا وعلى رأسها القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين، وترفض إجراءات الاحتلال وإعلان ترمب المشؤوم، وأن الحملات الاعلامية المفبركة المشبوهة والتضليلية ، فشلت تماما أمام وعي شعبنا وإدراكه لتوقيت الحملة المشبوه، وفحواها الذي يهدف لحرف البوصلة عن القدس من جانب ، ولمحاولة تشكيك المواطنين بقيادتهم.

وأضاف، في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء، إن هذه الاحداث تذكرنا بما جرى مع الراحل الخالد الشهيد ياسر عرفات، عندما رفض التنازل عن القدس في كامب ديفيد، فبدأ مسلسل التشهير والقدح والتشكيك من الخارج ومن ساعدوهم من الداخل، حتى سمموه محاصرا في المقاطعة، وللأسف الشديد شارك في الحملة البعض من أبناء جلدتنا منهم بتآمر واضح، ومنهم بسذاجة وعدم إدراك للأهداف وحقيقة التقارير.

وأكد القواسمي حتمية إعمال العقل والحكمة أمام الحملات الاعلامية المتتالية، والتي لن تتوقف في الفترة المقبلة، وذلك في محاولة للنيل من موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس وحركة فتح في التصدي لإعلان ترمب، ولأية مؤامرة تستهدف قضيتنا وقدسنا.

أخبار ذات صلة

في العام 2018.. الاحتلال يخطط لبناء 1285 وحدة استيطانية

في العام 2018.. الاحتلال يخطط لبناء 1285 وحدة استيطانية

مصرع مواطن من طولكرم بعد سقوطه من علو

مصرع مواطن من طولكرم بعد سقوطه من علو

بعد مقتل مستوطن.. الاحتلال ينفذ حملات اقتحامات لعدة مدن بنابلس

بعد مقتل مستوطن.. الاحتلال ينفذ حملات اقتحامات لعدة مدن بنابلس

تسجيل صوتي للمستوطن قبل مقتله بعملية إطلاق النار بنابلس.. ماذا قال؟

تسجيل صوتي للمستوطن قبل مقتله بعملية إطلاق النار بنابلس.. ماذا قال؟

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الإعلام العبري يزعم: إطلاق صاروخ من شمال القطاع انفجر داخل غزة

الإعلام العبري يزعم: إطلاق صاروخ من شمال القطاع انفجر داخل غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن من طولكرم بعد سقوطه من علو

مصرع مواطن من طولكرم بعد سقوطه من علو

بعد مقتل مستوطن.. الاحتلال ينفذ حملات اقتحامات لعدة مدن بنابلس

بعد مقتل مستوطن.. الاحتلال ينفذ حملات اقتحامات لعدة مدن بنابلس

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الأربعاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

الأربعاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

عربي

مقبرة جماعية لنساء عذبهن &#34;تنظيم الدولة&#34; غرب الموصل

مقبرة جماعية لنساء عذبهن "تنظيم الدولة" غرب الموصل

البرلمان المصري يقرر تمديد حالة الطوارىء لثلاثة أشهر

البرلمان المصري يقرر تمديد حالة الطوارىء لثلاثة أشهر

بمحافظة قفصة.. الأمن التونسي يفكك &#34;خلية تكفيرية&#34;

بمحافظة قفصة.. الأمن التونسي يفكك "خلية تكفيرية"

القضية الفلسطينية محور اتصال بين السيسي والملك عبد الله

القضية الفلسطينية محور اتصال بين السيسي والملك عبد الله

منوعات

آيتن عامر تُقاطع The Voice Kids بسبب هذا الفيديو المؤذي

آيتن عامر تُقاطع The Voice Kids بسبب هذا الفيديو المؤذي

هيفاء حسين تصدم جمهورها بأجرأ قرار في حياتها

هيفاء حسين تصدم جمهورها بأجرأ قرار في حياتها

صورة مؤثرة للمثوى الأخير لمُنشد &#34;فرشي التراب&#34; مشاري العرادة

صورة مؤثرة للمثوى الأخير لمُنشد "فرشي التراب" مشاري العرادة

هاني رمزي يصدم الجمهور بشكله الجديد

هاني رمزي يصدم الجمهور بشكله الجديد