غطاس: ترامب سيغادر المشهد وأبو مازن باقٍ.. وحماس تماطل في تطبيق المصالحة

غطاس: ترامب سيغادر المشهد وأبو مازن باقٍ.. وحماس تماطل في تطبيق المصالحة
الدكتور سمير غطاس عضو النواب المصري
خاص دنيا الوطن
أكد الدكتور سمير غطاس عضو النواب المصري ان هناك مماطلة من قبل حركة حماس في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ووضع الكثير من العراقيل من تمكين الحكومة.

وأوضح غطاس خلال لقاء عبر تلفزيون "دنيا الوطن" ان الحديث بدأ مجدداً عن حكومة جديدة وليس تمكين للحكومة الحالية، وتصريحات حول تعثر المصالحة، معتبرا ان كل هذه التصريحات تركت أثراً سلبيا.

وقال: "المجموعات المنفلتة من غزة التي بدأت برمي الصواريخ على البلدات الإسرائيلية، فإن هذا الامر يشكل حساسية عالية من الامن المصري من أن يكون موجودا في غزة، وقد يكون رد فعل للإسرائيليين الذي قد يصيب المدنيين، وهذا الامر لا يمكن للجهات الأمنية المصرية ان تتحمل وزره اثناء وجوده في قطاع غزة، وبالتالي فان السببين معا دفعا لانسحاب الوفد الأمني بطريقة مفاجئة".

وأضاف: "بدا الامر ان هناك فتورا من قبل مصر فيما يتعلق باستكمال المصالحة، لأنه حصل اختراق للمواعيد التي تم الاتفاق عليها، ويبدو ان حماس تنتظر تغيرات في المنطقة، فالهجوم الذي تشنه الإدارة الامريكية على الرئيس الفلسطيني، والتي قالت بانه حان الوقت لتغيير القيادة الفلسطينية الحالية، فأعتقد أن حماس تتربص لمثل هذا التغيير لذلك تؤجل كافة الاستحقاقات".

وتابع: "أقول لحماس بأن ترامب قد يذهب قبل ان يذهب أبو مازن، فأبو مازن باقٍ، فهناك مؤشرات قوية بأن ترامب ونتنياهو قد يغادرا المسرح السياسي، والفلسطينيون قادرون على التمسك بقيادتهم حتى في ظل هذه التهديدات التي بدأت بالقدس، ثم تلاها تصريحات حول تغيير القيادة الفلسطينية ثم الغاء الدعم المالي لوكالة (اونروا)، فكل هذه المسائل ستتكسر على صخرة صمود الفلسطينيين".

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