بدران: عملية نابلس رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا

بدران: عملية نابلس رد طبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس حسام بدران أن العملية البطولية التي نفذها أحد أبطال المقاومة جنوب نابلس وأدت لمقتل مستوطن صهيوني؛ تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا، وحقنا التاريخي في القدس عاصمة أبدية لفلسطين.

وقال بدران في تصريح صحفي له، إن هذه العملية البطولية الجريئة، تؤكد أن شعبنا متمسك بأرضه مهما عظم بطش الاحتلال، كما اعتبرها صفعة في وجه الاحتلال والمتخاذلين، وردا على قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال الغاصب.

وأردف "رغم حالة القمع والتضييق الأمني والاعتقالات التي انتهجها الاحتلال، إلا أن مقاومينا الأفذاذ يثبتوا يوما بعد آخر ألا خيار لهذا الاحتلال إذا أراد الأمن إلا بالرحيل عن أرضنا وقدسنا، وإلا فإن المقاومة ستبقى عصية على الكسر، وستضرب الاحتلال في كل وقت وفي أي بقعة من أرضنا".

وحيا بدران منفذ العملية البطل، داعيا المقاومة في الضفة لمزيد من العمليات النوعية، وإشغال العدو وإرباكه، وعدم إعطاء الأمن لجنوده ومستوطنيه الجاثمين على أراضي شعبنا.

كما دعا لمواصلة الحراك والضغط على الاحتلال في كل الأراضي الفلسطينية حتى يسقط قرار ترامب، إلى أن يدحر شعبنا هذا الاحتلال الذي لن يرحل إلا تحت ضربات المقاومين.

أخبار ذات صلة

في العام 2018.. الاحتلال يخطط لبناء 1285 وحدة استيطانية

في العام 2018.. الاحتلال يخطط لبناء 1285 وحدة استيطانية

مصرع مواطن من طولكرم بعد سقوطه من علو

مصرع مواطن من طولكرم بعد سقوطه من علو

بعد مقتل مستوطن.. الاحتلال ينفذ حملات اقتحامات لعدة مدن بنابلس

بعد مقتل مستوطن.. الاحتلال ينفذ حملات اقتحامات لعدة مدن بنابلس

تسجيل صوتي للمستوطن قبل مقتله بعملية إطلاق النار بنابلس.. ماذا قال؟

تسجيل صوتي للمستوطن قبل مقتله بعملية إطلاق النار بنابلس.. ماذا قال؟

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الإعلام العبري يزعم: إطلاق صاروخ من شمال القطاع انفجر داخل غزة

الإعلام العبري يزعم: إطلاق صاروخ من شمال القطاع انفجر داخل غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن من طولكرم بعد سقوطه من علو

مصرع مواطن من طولكرم بعد سقوطه من علو

بعد مقتل مستوطن.. الاحتلال ينفذ حملات اقتحامات لعدة مدن بنابلس

بعد مقتل مستوطن.. الاحتلال ينفذ حملات اقتحامات لعدة مدن بنابلس

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الأربعاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

الأربعاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

عربي

مقبرة جماعية لنساء عذبهن &#34;تنظيم الدولة&#34; غرب الموصل

مقبرة جماعية لنساء عذبهن "تنظيم الدولة" غرب الموصل

البرلمان المصري يقرر تمديد حالة الطوارىء لثلاثة أشهر

البرلمان المصري يقرر تمديد حالة الطوارىء لثلاثة أشهر

بمحافظة قفصة.. الأمن التونسي يفكك &#34;خلية تكفيرية&#34;

بمحافظة قفصة.. الأمن التونسي يفكك "خلية تكفيرية"

القضية الفلسطينية محور اتصال بين السيسي والملك عبد الله

القضية الفلسطينية محور اتصال بين السيسي والملك عبد الله

منوعات

آيتن عامر تُقاطع The Voice Kids بسبب هذا الفيديو المؤذي

آيتن عامر تُقاطع The Voice Kids بسبب هذا الفيديو المؤذي

هيفاء حسين تصدم جمهورها بأجرأ قرار في حياتها

هيفاء حسين تصدم جمهورها بأجرأ قرار في حياتها

صورة مؤثرة للمثوى الأخير لمُنشد &#34;فرشي التراب&#34; مشاري العرادة

صورة مؤثرة للمثوى الأخير لمُنشد "فرشي التراب" مشاري العرادة

هاني رمزي يصدم الجمهور بشكله الجديد

هاني رمزي يصدم الجمهور بشكله الجديد