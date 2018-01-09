بدران: قضايا الموظفين والكهرباء والضرائب فنية يمكن أن تحل خلال ساعة

بدران: قضايا الموظفين والكهرباء والضرائب فنية يمكن أن تحل خلال ساعة
حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس
خاص دنيا الوطن
أكد حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه منذ التحرك في جولات المصالحة الأخيرة فإن هناك عقبات حقيقية وتراكماً عبر أكثر من عشر سنوات، لافتاً إلى أن الأمور لا تحل بين عشية أو ضحاها.

وقال بدران في لقاء له عبر تلفزيون "دنيا الوطن": "الحراك الأخير في المصالحة، ربما كان أكثر وضوحاً عما سبقه، وأن حركة حماس هي التي بادرت بالخطوة الأولى، وهي من حل اللجنة الإدارية التي وضعها البعض كعقبة أساسية في الوصول إلى المصالحة، ثم مهدت الطريق لحكومة الوفاق الوطني كي تستلم الأمور في قطاع غزة، بنفس الطريقة التي تدير بها الضفة الغربية".

وأضاف: "الإشكالية الأساسية في الوصول إلى تطبيق كامل وسريع للمصالحة ليست قضايا فنية أو إدارية أو فهم النصوص، وإنما عدم وجود قرار سياسي واضح وسريع وصريح من قيادة السلطة الفلسطينية".

وبين بدران، أن القضايا التي تُثار بين الحين والآخر مثل قضية الموظفين أو الكهرباء أو الأموال التشغيلية أو الضرائب هي قضايا فنية، وعلى أهميتها يمكن ان تحل في ساعة واحدة إذا اتخذ فيها قرار واضح ومباشر على أعلى مستوى سياسي في السلطة.

وأوضح إذا تفهم الشعب الفلسطيني هذا التأخر والتباطؤ في التطبيق بسبب عدم وجود ثقة كاملة فإنه نتيجة سنوات الانقسام الطويلة.

وفي السياق ذاته، أشار عضو المكتب السياسي لحماس إلى أن الاتفاق الأخير تم الإعلان عنه، مبيناً أنه تم الحديث عن موضوع تسليم المعابر، لافتاً إلى أنه يتم تسليم الجباية الداخلية مقابل دفع الحكومة رواتب الموظفين الذين هم على رأس أعمالهم طيلة السنوات الماضية بغض النظر عن انتمائهم السياسي، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة لم تلتزم، ولم تعط وعداً حقيقياً لتنفيذ التزام دفع الرواتب، وبالتالي فإن الأموال التي جبيت في الآونة الأخيرة دفع منها مبلغ بسيط للموظفين.

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