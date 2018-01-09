نزال: بدون تَسلُّم الحكومة لمهامها لا يمكن الانتقال لمربعات أخرى

نزال: بدون تَسلُّم الحكومة لمهامها لا يمكن الانتقال لمربعات أخرى
خاص دنيا الوطن
أكد جمال نزل المتحدث باسم حركة (فتح) أن المصالحة عملية طويلة، وليس من المفترض أن تتعثر، ولكن هذا لا يعني أنها تنتهي، متمنياً أن تتسلم الحكومة مهامها خالية من التردد.

وقال خلال لقاء له عبر تلفزيون "دنيا الوطن": "نريد من حماس أن يكون لديها قرار نهائي بألا يكون هناك شريك مع الحكومة، ويجب أن يتوفر لها كل الإمكانيات للحكومة، وخصوصاً في مجالي الجباية والأمن، ولكن هناك تعثر وتباطؤ".

وأضاف: "لا شيء قبل القدس ولا شيء أهم منها، وهذا يتطلب المزيد من الجهد".

وتابع بقوله: "بدون ان تتسلم الحكومة لكامل صلاحياتها فلا يمكن الانتقال إلى المربعات الأخرى، وبالتالي فإن النقاط الأخرى هي في متناول اليد".

وأوضح نزال، أن هناك تدخلاً في عمل الوزراء، كما أن هناك تعطيلاً للحكومة، وطالما أن هناك تعطيلاً فإن العملية منقوصة، ولكن يجب أن نستمر في إنهاء الانقسام وتطبيق ما اتفق عليه.

وأشار نزال إلى أن هناك بعداً إعلامياً للمصالحة من خلال المناكفات الإعلامية التي لا حاجة لها، لافتاً إلى أن الاحتلال يحاول أن يغرق الفلسطينيين في ملفات الانقسام، كي يستفرد بالقدس.

وقال: "لا يمكن تحميل القطاع العام مالا يحتمل، والعملية كلها هي عبارة عن مسك العصاة من الوسط".

ولفت نزال إلى أنه يجب تطبيق الاتفاقيات كما هي معروفة، منوهاً إلى حل موضوع الموظفين يتم من خلال اللجنة الإدارية القانونية، حيث إن الحكومة تدرك كيفية استصلاح موضوع الموظفين.

وقال: "يحق لكل مواطن الاعتراض على قرارات الحكومة، ولكن لا يحق لأي أحد أن يخذ قراراً بتعطيل الحكومة، من خلال قطع طريق الموظفين بالتوجه إلى وزاراتهم".

وأكد نزال أن هناك تعطيلاً في موضوع تسليم الجباية، منوهاً إلى أن الحكومة هي الوحيد التي من حقها تسلم هذا الملف.

وقال: "من الأجدى لحركة حماس تمكين الحكومة بالضرائب، وبالتالي إذا كنا موحدين فسيكون بمقدورنا مواجهات كافة التحديات".

وأضاف: "ندرك أننا سنصل إلى مصالحة واقعية، فالصعوبات التي واجهناها في ملف القدس ساعدت في عملية المصالحة، وبالتالي المصالحة يجب أن تستمر فلا خيار آخر".

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