إصابة خطيرة بعملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين بنابلس

إصابة خطيرة بعملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين بنابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مستوطن مساء اليوم الثلاثاء، بجروح وصفت بالخطيرة في عملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين قرب مستوطنة (جلعاد) جنوب نابلس.

وأفادت القناة 14 العبرية، أنه جرى نقل المصاب الإسرائيلي إلى مستشفى (بيلينسون) في بتح تيكفا، واصفة حالته بالخطيرة جداً.

من جانبها، زعمت القناة 12 العبرية: "أن المقاومين الذين نفذوا العملية، تمكنوا من الانسحاب من المكان".

ورداً على ذلك، هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين قرب مستوطنة (يتسهار) جنوب نابلس.

وطالبت عائلة المستوطن المصاب (رزائيل بن إيلانا)، (35 عاماً) وهو أب لخمسة أطفال، من الجمهور الصلاة من أجل شفائه.

جانب من العملية

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