الشعبية: سنطلب محاسبة رئيس اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير

الشعبية: سنطلب محاسبة رئيس اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة: إنّ الجبهة ستطرح في الاجتماعات المقبلة للمجلس المركزي تساؤلاتٍ حول أسباب عدم تنفيذ قرارات المجلس الأخيرة، وستطالب بمحاسبة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على خلفية عدم تنفيذها.

وأضاف شحادة، في تصريحاتٍ لوكالات محليّة، أنّ "الشعبية ستطرح تساؤلًا كذلك حول أسباب عدم عقد اجتماع منظمة التحرير عقب القرار الأمريكي، الذي أعلن القدس عاصمةً لإسرائيل، ومن يتحمل مسؤولية هذا".

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أعلن أنّ المجلس المركزي سينعقد في دورته الـ 28 بمقرّ الرئاسة في مدينة رام الله المحتلة، يوميْ الأحد والاثنين 14 و15 يناير الجاري، لافتًا إلى أنّه سيكون "بصدد إجراء مراجعة شاملة للمرحلة السابقة بكافة جوانبها، والبحث في استراتيجية عمل وطنية لمواجهة التحدّيات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني".

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