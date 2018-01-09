السلطة الفلسطينية متمسكة بعدم استقبال نائب ترامب

السلطة الفلسطينية متمسكة بعدم استقبال نائب ترامب
رام الله - دنيا الوطن
صرح مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الخارجية، نبيل شعث، اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية متمسكة بموقفها المتمثل بعدم استقبل نائب الرئيس الأميري، مايك بينس، الذي من المقرر أن يزور المنطقة منتصف الشهر الجاري.

وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت استقباله الشهر الماضي، بعد إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، وتأجلت زيارته بعد هذا الرفض ورفض مسؤولي كنيسة القيامة بالقدس المحتلة والكنيسة المصرية القبطية استقباله، لكن السبب الرسمي للتأجيل كان "ضرورة حضوره تصويتًا في الكونغرس".

وقال شعث إن "موقفنا لم يتغير حتى اللحظة، ولن يتغير طالما بقيت تصرفات الإدارة الأميركية الحالية المنحازة لإسرائيل". وأضاف شعث: "لا يوجد حسب علمنا على جدول بينس زيارة لرام الله، وهو يعلم أنه لن يتم استقباله لو قرر ذلك".

وقال مستشار الرئيس الفلسطيني إن "ما تقوم به الولايات المتحدة من إجراءات بما فيها التهديد بقطع المساعدات وتجميد أموال (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية) الأونروا تؤكد انحيازهم الكامل لجانب إسرائيل".

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد قال في تصريحات سابقة، إن الإعلان الأميركي حول القدس مرفوض، ويعد بمثابة إعلان بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام.

وقال البيت الأبيض إن بينس سيتوجه إلى المنطقة بين 19 و23 من هذا الشهر، في جولة ستشمل الأردن واسرائيل دون الإعلان عن وجود زيارة إلى رام الله أو بيت لحم.

أخبار ذات صلة

نزال: بدون تَسلُّم الحكومة لمهامها لا يمكن الانتقال لمربعات أخرى

نزال: بدون تَسلُّم الحكومة لمهامها لا يمكن الانتقال لمربعات أخرى

إصابة خطيرة بعملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين بنابلس

إصابة خطيرة بعملية إطلاق نار على حافلة للمستوطنين بنابلس

عباس زكي يقيم حفل وداع للسفير الصيني لدى فلسطين بمناسبة انتهاء عمله

عباس زكي يقيم حفل وداع للسفير الصيني لدى فلسطين بمناسبة انتهاء عمله

الشعبية: سنطلب محاسبة رئيس اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير

الشعبية: سنطلب محاسبة رئيس اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير

الاحتلال يشرع بإقامة جسر استيطاني يربط سلوان بساحة البراق

الاحتلال يشرع بإقامة جسر استيطاني يربط سلوان بساحة البراق

خلف: عدم ثقة بين فتح وحماس أدت للتراجع بملفات المصالحة

خلف: عدم ثقة بين فتح وحماس أدت للتراجع بملفات المصالحة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عباس زكي يقيم حفل وداع للسفير الصيني لدى فلسطين بمناسبة انتهاء عمله

عباس زكي يقيم حفل وداع للسفير الصيني لدى فلسطين بمناسبة انتهاء عمله

السلطة الفلسطينية متمسكة بعدم استقبال نائب ترامب

السلطة الفلسطينية متمسكة بعدم استقبال نائب ترامب

الاحتلال يشرع بإقامة جسر استيطاني يربط سلوان بساحة البراق

الاحتلال يشرع بإقامة جسر استيطاني يربط سلوان بساحة البراق

القدس: بحضور وفد من الاتحاد العربي إطلاق شعلة اليوم العالمي للمستهلك

القدس: بحضور وفد من الاتحاد العربي إطلاق شعلة اليوم العالمي للمستهلك

عربي

القوات العراقية تفجر سيارة مفخخة لتنظيم الدولة

القوات العراقية تفجر سيارة مفخخة لتنظيم الدولة

فيديو: أخطر امرأة في تنظيم الدولة تروي تفاصيل رحلتها بسوريا

فيديو: أخطر امرأة في تنظيم الدولة تروي تفاصيل رحلتها بسوريا

محكمة مصرية تحكم بإعدام أربعة متهمين بمحاولة اغتيال قاضٍ

محكمة مصرية تحكم بإعدام أربعة متهمين بمحاولة اغتيال قاضٍ

مقتل تونسي في اشتباكات مع الشرطة

مقتل تونسي في اشتباكات مع الشرطة

منوعات

صورة مؤثرة للمثوى الأخير لمُنشد &#34;فرشي التراب&#34; مشاري العرادة

صورة مؤثرة للمثوى الأخير لمُنشد "فرشي التراب" مشاري العرادة

هاني رمزي يصدم الجمهور بشكله الجديد

هاني رمزي يصدم الجمهور بشكله الجديد

نادين نجيم في أجرأ تصريح صادم حول جسدها

نادين نجيم في أجرأ تصريح صادم حول جسدها

هذه الطفلة المُشاكسة أصبحت أفضل ممثلة سورية

هذه الطفلة المُشاكسة أصبحت أفضل ممثلة سورية