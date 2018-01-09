خلف: عدم ثقة بين فتح وحماس أدت للتراجع بملفات المصالحة

خاص دنيا الوطن

أكد محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، أن الجميع لديه حسن النوايا للإقدام على المصالحة التي تعتبر مصلحة وطنية.



جاء ذلك، خلال لقاء له عبر تلفزيون "دنيا الوطن"، مبيناً أن هناك بعض المشاكل التي اصطدمت بها المصالحة مثل الموظفين والجباية وغيرها.



وقال: "هناك عدم ثقة بين الطرفين، حيث إن حماس ليس لديها ثقة بأن موضوع الموظفين سيحل، وفتح والحكومة ليس لديهم الثقة باستلام الحكومة لزمام الأمور في قطاع غزة".



وأضاف: "هناك خمسة ملفات تم الاتفاق عليها في القاهرة خلال اجتماع الفصائل، وبالتالي كان من باب أولى التركيز على ما تم الاتفاق عليه، ولكن عدم الثقة خلقت حالة من التراجع أو الثبات في ملفات المصالحة.



وبين خلف، أن الفصائل عقدت العديد من اللقاءات مع حركة فتح وحماس، والهدف منها توفير حاضنة شعبية لاتفاق المصالحة من أجل ضمان عدم الارتداد.



وفي السياق ذاته، أوضح خلف، أن اللقاءت التي جرت تم خلالها تحديد القضايا التي لابد من معالجتها، منوهاً إلى أن حماس أبدت استعدادها لتسليم ما بحوزتها، ومشيراً إلى أن اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس سميت بعد ذلك بلجنة التسليم.



وقال: "تحدثنا مع نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، الذي ـكد بأن حماس لم تسلم الجباية، فإذا استلمت الحكومة الجباية الداخلية فإن ذلك يهيئ الحكومة لصرف الرواتب بالنسبة المحددة للموظفين في غزة، ولكن حماس تقول إذا سلمنا الجباية، ما الذي يضمن بأن الحكومة ستصرف الرواتب".



وأشار خلف إلى أن دور الفصائل ولجنتها هو العمل على توفير حاضنة شعبية للمصالحة، مبيناً أن اللجنة جزء من الواجب الوطني.



وقال: "إذا ما توصلت اللجنة لقناعة بأن هناك تعطيل للمصالحة فإن الخيار الوحيد الذي سينجح هو اللجوء إلى الشارع عبر الاحتجاجات والمظاهرات، وبالفعل فإن هناك تحركاً في العديد من محافظات قطاع غزة".



وأضاف: "يجب على حماس وفتح ألا يدفعونا لإعادة إطلاق مسمى طرفي الانقسام بدلاً من طرفي الاتفاق".