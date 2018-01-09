القدس: بحضور وفد من الاتحاد العربي إطلاق شعلة اليوم العالمي للمستهلك

عاد إلى ارض الوطن من العاصمة الاردنية عمان رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي بعد زيارة له استمرة عدة ايام اجرى خلالها عدد من اللقاءات مع بعض ممثلي الفعاليات الأهلية والشعبية الاردنية من أجل تفعيل

التعاون المشترك لتعزيز الاقتصاد العربي وحماية المستهلكين في الدول العربية وخصوصا الصامدين على أرض الوطن في دولة فلسطين بعاصمتها القدس التي لا تزال ترزح تحت حراب قوات جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين .



وأوضح الشيوخي انه تم الاتفاق مع رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات ان تنطلق شعلة احتفالات اليوم العالمي للمستهلك للعام الجاري 2018 في منتصف شهر آذار القادم من القدس عاصمة الدولة الفلسطينية نحو العواصم

والدول العربية بمشاركة وفد من الاتحاد العربي للمستهلك يقوم بزيارة دولة فلسطين في حينه .



وأفاد الشيوخي بأن اليوم العالمي لحماية المستهلك للعام الجاري 2018 سيكون تحت شعار المقاطعة لنصرة القدس .



مشيرا إلى ضرورة إنجاح حملات مقاطعة البضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية في جميع الدول العربية والإسلامية رفضا للإجراءات الإسرائيلية ولاعلان ترمب عاصمة للكيان الاسرائيلي .



وقال الشيوخي ان الاتحاد الفلسطيني سيقوم بإعداد برنامج الزيارة لوفد الاتحاد العربي للمستهلك خلال الزيارة منتصف شهر آذار القادم بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص الرسمية والاهلية والشعبية والقطاع الخاص .



واضاف ان الوفد العربي الشقيق سيكون في ضيافتنا الفلسطينية على كافة المستويات الرسمية والاهلية والشعبية مدة اسبوع يشارك خلاله في إشعال شعلة انطلاقة اليوم العالمي للمستهلك من القدس .



وذكر الشيوخي بأن برنامج زيارة وفد الاتحاد العربي للمستهلك سيتم الإعلان عنه لاحقا .



مثمنا عاليا مواقف وإجراءات الاتحاد العربي للمستهلك وعلى رأسه رئيس الاتحاد د.محمد عبيدات في دعم القضية الفلسطينية ونصرة القدس عاصمة دولة فلسطين.







رام الله - دنيا الوطن