هذا ما قالته عائلة المشترك في جريمة مقتل المواطن "دلول"

هذا ما قالته عائلة المشترك في جريمة مقتل المواطن "دلول"
خاص دنيا الوطن
استنكرت عائلة قيطة في الوطن والشتات الجريمة التي أودت بحياة المواطن عبد الستار فلاح دلول امس الاثنين.

جاء ذلك في بيان اصدرته عائلة قيطة والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مقدمة تعازيها الحارة لعائلة دلول بهذا المصاب الجلل.

وشددت العائلة في بيانها على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي من خلال إتاحة الفرصة الكاملة للشرطة الفلسطينية لإتمام التحقيق وكشف ملابسات الجريمة كاملة.

وطالبت العائلة الشرطة الفلسطينية والقضاء الفلسطيني باتخاذ أقصى درجات العقوبة بحق الجناة وتنفيذ حك الله فيهم.

وأعلنت العائلة في نهاية بيانها براءتها من ابنها زكريا سعيد قيطة بسبب من جرم، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لم يعد يربطه بها اي علاقة قرابة او دم لا من قريب ولا من بعيد، بحسب البيان.

والتالي نص  البيان

بيان شجب واستنكار وبراءة صادر عن عائلة قيطة في الوطن والشتات

تشجب عائلة قيطة في الوطن والشتات بأشد عبارات الشجب والاستنكار، العمل الاجرامي واللا اخلاقي الجبان الذي اودى بحياة المغفور له بإذن الله السيد عبد الستار فلاح دلول، كما ونتقدم بتعازينا الحارة لعائلة دلول الكريمة لهذا المصاب الجلل، ونؤكد على ما يلي:

1- ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي من خلال إتاحة الفرصة الكاملة للشرطة الفلسطينية، لإتمام التحقيق وكشف ملابسات الجريمة كاملة.

2- نطالب الشرطة الفلسطينية والقضاء الفلسطيني باتخاذ اقصى درجات العقوبة بحق الجناة وتنفيذ حكم الله فيهم امتثالا لقوله تعالى: "ولكن في القصاص حياة يأولي الالباب لعلكم تتقون"، صدق الله العظيم.

3- تعلن عائلة قيطة براءتها التامة من المدعو زكريا سعيد قيطة ومن فعله المشؤوم أي كان، حيث لم تعد تربطنا به أي علاقة قرابة او دم لا من قريب ولا من بعيد.

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