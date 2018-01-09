فيديو:معهد الأمل يستعد للمشاركة في بطولة كأس الصداقة النرويجية 2018

خاص دنيا الوطن – محمد جلوللمرة الثانية على التوالى.. فريق معهد الأمل للأيتام لكرة القدم يستعد للمشاركة في بطولة كأس الصداقة النرويجي لعام 2018، ليمثل دولة فلسطين في النرويج، بمشاركة ما يقارب (80) دولة حول العالم، و(30) ألف لاعب.حيث شارك فريق المعهد للمرة الأولى في البطولة العام الماضي، علمًا بأن فريق "الأونروا" توِّج بطلاً للنسخة الماضية من المسابقة ذاتها، وأن المعهد سيشارك في كأس الصداقة النرويجي بشكلٍ دوري من كل عام.بدوره، قال اياد المصري المدير التنفيذي لجمعية معهد الامل للأيتام: إن هذه الاختبارات هي استعدادات للمشاركة في بطولة كأس الصداقة النرويجي، وهي بطولة يشارك بها أكثر من (80) دولة، و(30) ألف لاعب، مشيراً إلى أن المعهد شارك في هذه البطولة في العام الماضي، ونظراً لنتائجه المشرفة تلقي دعوة لعام 2018.وأكد المصري، أن المعهد في إطار استعداداته لاختيار أفضل اللاعبين من أطفال المعهد لمواليد (2005-2006)، منوهاً إلى أن أكاديمية المحترفين لكرة القدم هي التي تقوم بتدريب اللاعبين واختبارهم في قطاع غزة للمشاركة في هذه البطولة.وفي إطار تدريب الأطفال واختبارهم وتأهيلهم للبطولة، فإن محمد الرواغ المدير الفني لأكاديمية المحترفين لكرة القدم، أكد أن الأكاديمية تقوم بتدريب واختبار لمجموعة من ناشئين أيتام قطاع غزة، للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية في النرويج.وأشار الرواغ إلى أن الأكاديمية تقوم باختبار ما يقارب (600) لاعب بمهاراتهم وتكتيكاتهم، لتشكيل فريق مكون من (20) لاعب لمشاركتهم في البطولة وتمثيل دولة فلسطين في النرويج.ومن خلال تجربته السابقة ومشاركته في البطولة، فإن الاعب الطفل (يوسف أبو سيدو) يبلغ من العمر (13 عاماً) يقول: إنه تفاجأ السنة الماضية بسفره لبطولة الصداقة، لافتاً إلى أنه شعر بالفرح والسعادة لمشاركته في هذه البطولة.وعن استعدادات اللاعبين للمشاركة في البطولة، فإنه يشير إلى أنه وأصدقائه يستعدون للبطولة بالتدريبات والاختبارات؛ حتى يمثلوا دولة فلسطين في النرويج.