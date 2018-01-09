الحساينة يبحث مع ممثل سنغافورة التعاون في قطاع البنية التحتية

الحساينة يبحث مع ممثل سنغافورة التعاون في قطاع البنية التحتية
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاشغال العامة و الاسكان د. مفيد الحساينة مع ممثل دولة سنغافورة هوازي دايبي سبل التعاون في قطاع البنية التحتية و رفع قدرات الكوادر البشرية للوزارة .

جاء ذلك خلال لقائهم في مقر الوزارة ، اليوم ، بحضور وكيل الوزارة فايق الديك و عدد من المدراء العاميين .

وقال الحساينة أن وزارته تسعى للاستفادة من التجربة السنغافورية ، و تعزيز مستوى التعاون بين البلدين ، كون أن سنغافورة نهضت من تحت الرماد ، و أصبحت ضمن الدول الأفضل في العالم اقتصاديا و تعليمياً ، و كانت نهضتها نموذجاً يحتذى به من كافة دول العالم .

و قال أيضا أن الحكومة السنغافورية و شعبها كانوا على الدوام أصدقاء للشعب الفلسطيني ، موجهاُ شكره لدولة سنغافورة لتصويتها في الامم المتحدة ضد قرار ترامب بخصوص القدس .

و استعرض الحساينة الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيين ، موضحاً أيضا ان الاحتلال يضع العقبات امام تطوير كافة القطاعات خاصة قطاع البنية التحتية ، كما أنه يقطع أوصال الاراضي الفلسطينية لعدم تحقيق التواصل الجغرافي لدولة فلسطين .

و من جهته قال ممثل  سنغافورة ان بلاده تسعى لتعزيز الثقة و التعاون مع الوزارة في المجالات التدريبية و رفع القدرات لتطوير العمل المؤسسي .

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