أبو الريش يثمن خطوات الوزير عواد بتسيير شاحنات ادوية لغزة

رام الله - دنيا الوطن

ثمن الدكتور يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة خطوات الدكتور جواد عواد وزير الصحة الساعية للإنهاء ازمات الوزارة.



جاء ذلك بعد قرار الوزير عواد تسيير 39 شاحنة من الادوية والمستلزمات الطبية الى مستودعات الوزارة في قطاع غزة.



واعتبر أبو الريش في تصريح صحفي له مساء اليوم ان خطوات الوزير عواد تعكس حرصه على صحة المريض الفلسطيني، مقدراً متابعته الخاصة التي ظهرت من خلال العمل على حل مشكلة النظافة والتغذية وكذلك الادوية و المستهلكات الطبية و لوازم المختبرات.