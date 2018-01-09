هيئة سوق رأس المال تختتم جولة مسابقة حوكمة الشركات بالجامعات الفلسطينية

هيئة سوق رأس المال تختتم جولة مسابقة حوكمة الشركات بالجامعات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية مؤخراً الجولة الاولى من مسابقة حوكمة الشركات التي تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في الجامعات الفلسطينية وبرعاية الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، وذلك في احتفاليات بروتوكولية جرت في مقرات الجامعات الخمس المشاركة في المسابقة وهي كل من جامعة بيرزيت وكلية فلسطين الأهلية الجامعية والجامعة العربية الأمريكية وجامعة فلسطين التقنية – خضوري بالإضافة الى جامعة القدس المفتوحة، والتي ستعقد احتفاليتها خلال الايام القادمة.

وتم خلال الاحتفاليات تكريم المجموعات المتأهلة من الجولة الاولى على مستوى كل جامعة بحضور الطلبة المشاركين في المسابقة إضافة الى ممثلين عن كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية وممثلين عن هيئة سوق رأس المال والاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين – راعي المسابقة- وشركات التأمين.

وتنافس في الجولة الاولى من المسابقة ما يقارب مئتان وستون طالبا وطالبة، من كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية من خلال مجموعات شكلت لهذه الغاية على مستوى الجامعات المشاركة، حيث قدمت المجموعات التوصيات بخصوص تصويب الوضع لحالة دراسية متخصصة في حوكمة الشركات والتي تم تطويرها من قبل مؤسسة التمويل الدولية لغرض استخدامها في المسابقة، وخضعت التقارير المقدمة من الطلبة للتقييم من قبل لجان شكلت خصيصاً لهذه الجولة وصولاً الى إعلان مجموعة واحدة متأهلة على مستوى كل جامعة والتي ستنافس بدورها خلال الجولة الثانية مع نظيراتها من الجامعات الاخرى تمهيداً لإعلان مجموعة فائزة واحدة على مستوى الجامعات الفلسطينية المشاركة وذلك في احتفالية بروتوكولية اختتاميه.

وتعد مسابقة حوكمة الشركات التي يتم تنفيذها من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والتي اطلقت خلال الفصل الدراسي الاول من العام الاكاديمي 2017/2018 من أوائل المبادرات في المنطقة العربية وإحدى إنجازات الهيئة الهامة في تعزيز التوعية بأهمية حوكمة الشركات في فلسطين، وتهدف المسابقة الى رفع الوعي لدى فئة الشباب وتحديداً طلبة الجامعات بموضوع حوكمة الشركات من خلال مسابقة متخصصة في مواضيع محددة في الحوكمة إضافة الى التعرف على بعض التحديات الرئيسية التي تعيق حوكمة الشركات وتحديد الجوانب الواجب تطويرها للتغلب على تلك التحديات وإعداد توصيات ووضع خطة التنفيذ، كما تتيح المسابقة فرصة للطلبة المشاركين لاكتساب خبرة في كتابة وعرض نتائج تقييم منظومة الحوكمة لدى الشركة المستهدفة وتصميم الدارسات التمهيدية للحوكمة والمرور بخبرات حياتية واقعية مع تجارب تتعلق بممارسات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

ويذكر أن مسابقة حوكمة الشركات في الجامعات الفلسطينية تنفذ برعاية حصرية من الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، ويذكر أن الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين هو مؤسسة فلسطينية مستقلة وغير ربحية ويمارس عمله استنادا الى قانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005، ويضم في عضويته جميع شركات التأمين العاملة في فلسطين والمرخصة من قبل هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

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