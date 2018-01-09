الشرطة تقبض على شخصين تسببا بهدم بناء أثري في الخليل

رام الله - دنيا الوطن

ألقت الشرطة اليوم القبض على شخصين بعدما تسببا بهدم بناء أثري جراء المنخفض الجوي الأخير الذي أثر على البلاد في بلدة السموع جنوب الخليل.



وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة السياحة والآثار تتعلق بانهيار كامل لبناء أثري بفعل الرياح والأمطار التي صاحبت المنخفض الجوي الأخير في بلدة السموع جنوب الخليل، على الفور تحركت للمكان دورية الشرطة للوقوف على ملابسات الحادث .



وأضاف البيان، بأنه وخلال عملية فحص المكان تبين تعرض البناء الأثري للانهيار بشكل كامل بسبب الأمطار والرياح، وباستمرار عمليات البحث والتحري تبين قيام مجهولين بالعبث وتخريب أساسات البناء الاثري حتى يتعرض للانهيار أثناء تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، حيث قامت شرطة السياحة والآثار بإلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما بعملية التعدي على هذا البناء، وبسماع اقوالهما اعترفا بمتابعتهما للتوقعات الجوية وقاما بناء على ذلك بتخريب أساسات هذا البناء الأثري حتى يتبين بأنه قد تعرض للهدم جراء الرياح والأمطار بغرض الانتفاع من الأرض المقام عليها .



وأكد البيان، توقيف المشتبه بهما لمدة 24 ساعة وإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.