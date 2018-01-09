الشرطة تكشف سرقة 32 جهاز تابلت من مركز الإحصاء الفلسطيني بالقدس

رام الله - دنيا الوطن

تمكنت الشرطة من كشف ملابسات قضية سرقة أجهزة (تابلت) تابعة لمركز الإحصاء الفلسطيني فرع القدس الشريف في بلدة ألرام شمال القدس المحتلة.



وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه بناء على شكوى للشرطة تقدمت بها إدارة المركز الفلسطيني للإحصاء المركزي فرع القدس في بلدة ألرام حول قيام مجهولين بالدخول إلى مكتب الإحصاء أثناء الدوام الرسمي وسرقة أجهزة (تابلت نوع HP) على الفور تم تشكيل فريق بحث وتحري للوقوف على ملابسات القضية.



وأضاف البيان، انه وبعد إجراءات البحث والتحري توصلت شرطة المباحث العامة إلى معلومات تفيد ببيع بعض الأجهزة في احد المحلات الخلوية في مدينة رام الله، تم استدعاء صاحب المحل والذي بدوره أفاد بأنه قام بشراء الأجهزة من المشتبه بها من سكان ألرام علما انه يقوم بتدوين بيانات الأجهزة التي يشتريها وبيانات البائع بطريقة رسمية حيث قام بتسليم 11 جهاز الذي اشتراها الى المباحث العامة.



واضاف البيان انه تم ألقاء القبض على المشتبه بها وبسؤالها أفادت أنها هي من قامت بالدخول إلى مركز الإحصاء قبل نهاية الدوام والدخول إلى احد الغرف مستغلتا وجود معاملة لها في المركز وسرقة (32 جهاز تابلت نوع HP) وتم ضبط باقي الاجهزة بحوزة المشتبه بها .



وأكد البيان، انه تم تحويل المشتبه بها مع المضبوطات الي جهات الاختصاص من اجل استكمال الاجراء القانوني بحقها اصولا.