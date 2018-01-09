اعتقال شخص يشتبه بحيازته 450 بذرة من القنب الهندي برام الله

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت الشرطة شخصاً يشتبه به بتجارة وحيازة مواد يشتبه أن تكون مخدرة من نوع القنب الهندي المهجن (هايدرو) وبذور مادة القنب الهندي المخدرة، بالاضافة الى اداوات تستخدم للتعاطي في منزله باحدى القرى شرق مدينة البيرة.



وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة تلقت معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بتجارة مواد مخدرة في منزله بقرية شرق مدينة البيرة، وبعد اجراءات والبحث والتحري، توجهت شرطة مكافحة المخدرات تساندها قوة من شرطة الحراسات الى المنزل وبتفتيشه وفقا لمذكرة صادرة من النيابة العامة تم ضبط مواد يشتبه أن تكون مخدرة من نوع القنب الهندي المهجن (هايدرو)، و450 بذرة من مادة القنب الهندي المخدرة بالاضافة الى اداوات تستخدم للتعاطي.



وأكد البيان، بأن الشرطة أحالت الشخص والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا .