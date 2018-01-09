الشرطة تكشف ملابسات سرقة عدة بناء في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطن

كشفت الشرطة اليوم ملابسات سرقة عدة بناء بقيمة 10 الاف شيقل من داخل مشروع قيد العمل وألقت القبض على شخص يشتبه به بالسرقة .



وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، انه وبناءاً على شكوى من مواطن قبل عدة أيام حول قيام مجهولين بالدخول إلى مشروع قيد العمل في بيت لحم وقيامهم بسرقة عدة بناء بقيمة 10 الاف شيقل، على الفور تحركت قوة من شرطة المباحث العامة إلى المكان وتم الكشف على موقع السرقة .



وأضاف البيان، أنه وبعد إجراءات البحث والتحري من قبل شرطة المباحث العامة تم الاشتباه بشخص من سكان المحافظة حيث تم إلقاء القبض عليه، وبسماع اقواله اعترف بقيامه بعملية السرقة وضبط بحوزته جزء من المسروقات داخل منزله.



واكد البيان، انه تم تحويل الشخص والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لإجراء المقتضى القانوني بحقه أصولا.