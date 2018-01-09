الولايات المتحدة تعتذر عن حوادث مروحيات جيشها

الولايات المتحدة تعتذر عن حوادث مروحيات جيشها
رام الله - دنيا الوطن
قدمت الولايات المتحدة اعتذارها بعد وقوع عدد كبير من الحوادث، التي تعرضت لها مروحيات جيشها، وأججت الغضب من وجود عسكريين أميركيين في البلاد.

وأعلن وزير الدفاع الياباني، إيتسونوري أونوديرا، الثلاثاء، أن وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس: "مطلع على تفاصيل حادثي 6 و8 كانون الثاني خصوصا، وقد قدم اعتذاره" عنهما.

وكان الوزير الياباني يتحدث غداة الهبوط الاضطراري لمروحية في جزيرة أوكيناوا (جنوب غربي الأرخبيل)، التي تستضيف أكثر من نصف 47 ألف جندي أميركي متمركزين في اليابان، فيما تعرضت مروحية أخرى لمشكلات مماثلة السبت.

وأضاف الوزير الياباني: "تحدثت معه بخصوص المشكلة، وأعطيت أمثلة ملموسة لعدة حوادث وقعت في ايلول، تشرين الاول، تشرين الثاني وكانون الاول من العام الماضي، وفي كانون الثاني هذه السنة في أوكيناوا".

ويأمل الوزير أن يلتقي، الثلاثاء، في هاواي، رئيس قيادة المحيط الهادئ في البحرية الأميركية، هاري هاريس.

وإذا كان الحادث الأخير لم يسفر عن إصابات، فقد أعرب حاكم أوكيناوا، تاكيشي أوناغا، عن انزعاجه، وقال: "لا أجد كلمات، فعلا".

وأضاف: "أريد أن يشعر الجيش الأميركي بالخجل من جراء عجزه عن التحكم بما يقوم به".

وفي كانون الاول، سقطت نافذة مروحية على أرض ملعب مدرسة قريبة من قاعدة فوتينما الجوية الأميركية، وقبل شهرين، اندلعت النار في مروحية لدى هبوطها في منطقة صحراوية في أوكيناوا.

وتؤجج حوادث من هذا النوع المعارضة للوجود الأميركي في هذه المنطقة من المحيط الهادئ، حيث يدأب السكان أيضا على التنديد بالتلوث الصوتي والمشكلات الأمنية، بعد حالات اغتصاب واعتداءات وحوادث سير أيضا.

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