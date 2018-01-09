القدرة يرد على أنباء تحدثت عن وفاة "العلمي"

خاص دنيا الوطن

أكد الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أن الحالة الصحية للقيادي في حركة حماس عماد العلمي، لا تزال حرجة.





ونفى القدرة، لـ "دنيا الوطن" الأنباء التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحدثت عن وفاة العلمي.







