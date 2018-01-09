القضية الفلسطينية محور اتصال بين السيسي والملك عبد الله

القضية الفلسطينية محور اتصال بين السيسي والملك عبد الله
رام الله - دنيا الوطن
أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث تطورات المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

بدوره، أكد بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الاتصال الذي تلقاه الرئيس السيسي من العاهل الأردني تناول آخر المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فضلاً عن بحث سبل التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه الأمة العربية في الوقت الراهن، بالإضافة الى أوجه التعاون الثنائي في المجالات المختلفة.

وقال: "إن الزعيمين اتفقا على الاستمرار في التشاور المكثف، وتنسيق الجهود المشتركة، لما فيه صالح البلدين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.

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