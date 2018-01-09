القوات العراقية تفجر سيارة مفخخة لتنظيم الدولة

القوات العراقية تفجر سيارة مفخخة لتنظيم الدولة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فجرت القوات الأمنية العراقية اليوم الثلاثاء، سيارة مفخخة لتنظيم الدولة في منطقة حاوي العظيم شمالي بعقوبة، كما دمرت مضافتين للتنظيم.

وأوضح مصدر عسكري، أن القوات الأمنية المشتركة، مستمرة بالتقدم لتطهير كافة قرى حاوي العظيم بين حدود ديالي وصلاح الدين من جهة ناحية العظيم شمال بعقوبة، وضمن الصفحة الثانية من العملية العسكرية، التي انطلقت أمس الاثنين، بحسب ما جاء على موقع (أخبار مصر).

ولفت إلى أن عملية التقدم للقوات الأمنية، أسفرت عن تدمير مضافتين لتنظيم الدولة، وتفجير سيارة مفخخة، وأكد أن القوات الأمنية عازمة على إنهاء جيوب تنظيم الدولة في المنطقة.

فيديو ارشيفي: القوات العراقية تدمر سيارة مفخخة لتنظيم الدولة في هيت بالانبار

 

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