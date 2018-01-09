فيديو: أخطر امرأة في تنظيم الدولة تروي تفاصيل رحلتها بسوريا

فيديو: أخطر امرأة في تنظيم الدولة تروي تفاصيل رحلتها بسوريا
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وحدات حماية الشعب الكردية، الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر اعترافات سيدة فرنسية تدعى إيملي كونيغ، وهي تعترف بأنها أخطر وأشهر إمرأة بين مسلحي تنظيم الدولة، وذلك بعد اعتقالها في وقت سابق.

وتحدثت إميلي ذات الأصول الفرنسية كيف غرر بها، وانضمت لصفوف التنظيم الإرهابي من خلال مواد دعائية للتنظيم في وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم التحاقها بالتنظيم نفسه في سوريا، حيث سافرت من مطار شارل ديغول وصولاً إلى تركيا فغازي عنتاب، ثم الحدود التركية السورية، وإلى إعزاز في حلب شمال سوريا، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).

وتعتبر إميلي كونيغ أكثر المطلوبات من قبل أجهزة المخابرات الفرنسية والعالمية، ولعبت دوراً كبيراً في الدعاية والتجنيد لتنظيم الدولة في سوريا.

وأكدت والدة إيميلي كونيغ، المقيمة في لوريان شمال غرب فرنسا لصحيفة (ويست فرانس)، أن ابنتها كانت تؤدي دوراً رئيساً في الدعاية والتجنيد عبر الإنترنت لحساب تنظيم الدولة، مضيفةً أن ابنتها اتصلت بها وقالت إنها معتقلة في معسكر لمسلحين أكراد، مطالبةً السلطات الفرنسية بالتدخل لإعادتها إلى فرنسا مع أطفالها الثلاثة، الذين أنجبتهم في سوريا.

وكانت السلطات الفرنسية، قد أوقفت كونيغ في مايو2012، إثر توزيع منشورات تحض على العنف، ومن ثم تركت فرنسا للالتحاق بتنظيم الدولة عام 2012، لتعود مجدداً إلى بلادها في آب/ أغسطس 2013 بغية اصطحاب ولديها من زوجها الأول، إلا أنها لم تفلح فغادرت بعدها من دونهما، لتلتحق مجدداً بالتنظيم، وتتزوج مسلحاً فرنسياً، وتنجب منه ثلاثة أطفال.

وكانت الفرنسية إيميلي، قد نشرت في السابق مقاطع مصورة وترويجية لحمل السلاح، والحض على الالتحاق بتنظيم الدولة تحت مسميات بـ"أخبار النساء في دولة الخلافة".

فيديو: اعترافات أخطر سيدة في تنظيم الدولة
 

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