مصرع 13 عنصراً من طالبان في غارات جوية شرقي أفغانستان

مصرع 13 عنصراً من طالبان في غارات جوية شرقي أفغانستان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثلاثة عشر مسلحاً من حركة طالبان مصرعهم اليوم الثلاثاء، فيما أصيب سبعة آخرون، في غارة جوية لطائرات قوات الحكومة، استهدفت مخابئ تابعة للحركة في مقاطعة غزني شرقي أفغانستان أمس الاثنين، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الثلاثاء.

وقال بيان الوزارة: "شنت القوات الجوية غارات على معاقل تابعة لحركة طالبان في منطقة واغاز بمقاطعة غزني أمس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة عشر مسلحاً وإصابة سبعة آخرين"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس)

وذكر البيان، أنه تم أيضاً تدمير سيارة وأربع دراجات بخارية وذخائر تابعة لحركة طالبان خلال الغارات.

وكثفت قوات الأمن الأفغانية عملياتها العسكرية في فصل الشتاء، بهدف إضعاف قدرات المتمردين قبل فصلي الربيع والصيف المعروفين بفصلي القتال في أفغانستان.

فيديو أرشيفي: استهداف مواقع حركة طالبان

 

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