محكمة مصرية تحكم بإعدام أربعة متهمين بمحاولة اغتيال قاضٍ

فيديو أرشيفي: ‫محكمة جنايات بورسعيد تحكم بإعدام 21 متهماً

رام الله - دنيا الوطنأحالت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، أوراق أربعة متهمين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم بمحاولة اغتيال قاضٍ، والانضمام لخلية مسلحة بمحافظة الجيزة في عام 2015، وفق مصدر قضائي.وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "محكمة جنايات القاهرة قضت بإحالة أوراق أربعة متهمين (3 غيابياً و1 حضورياً) للمفتي للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 19 شباط/ فبراير المقبل، للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الاناضول).ويواجه المتهمون البالغ عددهم ثلاثين متهماً (16 حضورياً و14 غيابياً)، اتهامات ينفوها بإدارة خلية مسلحة، ومحاولة اغتيال قاضٍ، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي باستخدام العنف والإرهاب".وأحالت النيابة المصرية العامة، المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية أوسيم الإرهابية" إلى محكمة الجنايات في أيلول/سبتمبر2015، وعقدت أولى جلسات المحاكمة في القضية في تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه.ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استشارياً، وليس إلزامياً للمحكمة، وللمتهمين درجة تقاضي واحدة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) بعد مرور 60 يوماً على النطق بالحكم في القضية يوم 19 شباط/ فبراير 2018.