"أوبرا وينفري" قد تصبح رئيس الولايات المتحدة في 2020

"أوبرا وينفري" قد تصبح رئيس الولايات المتحدة في 2020
الإعلامية أوبرا وينفري
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام أميركية، إن الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020.

ووفقاً لقناة (CNN) الأمريكية، فقد نقلت عن مقربين من وينفري قولهم: إنها تفكر جدياً في خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إجراؤها بعد نحو 3 سنوات، مؤكدة أن وينفري تتعرض لضغوط من محيطها للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وذكرت القناة، أنّ الشعبية التي تحظى بها وينفري من خلال البرامج الحوارية التي تقدّمها على شاشات التلفاز، قد تتيح لها فرصة الانضمام إلى القائمة الأولية لمرشحي الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسة.

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