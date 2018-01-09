مقتل تونسي في اشتباكات مع الشرطة

رام الله - دنيا الوطن

أكدت الحكومة التونسية، أن شخصاً لقي مصرعه خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في بلدة تونسية بعد اتساع رقعة الاحتجاجات على قرارات حكومية، برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.



وذكرت الداخلية التونسية، أن رجلاً قُتل في بلدة طبربة التي تبعد 40 كيلومتراً غربي العاصمة تونس، خلال احتجاج على إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة.



وأضاف بيان الداخلية، أن الرجل كان يعاني من مشكلات في التنفس، ولفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب الاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.



وتصاعد الغضب، منذ أن قالت الحكومة: إنها سترفع اعتباراً من الأول من كانون الثاني/ يناير، أسعار البنزين وبعض السلع، وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق، وبعض المواد الأخرى، في إطار إجراءات تقشف، تم الاتفاق عليها مع المانحين الأجانب.