الجيش السوري يتصدى لاعتداءات إسرائيلية بالصواريخ

رام الله - دنيا الوطن

قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: إن وسائط دفاعنا الجوي، تصدت لثلاثة اعتداءات إسرائيلية بالصواريخ على مواقع عسكرية بمنطقة (القطيفة) بريف دمشق.



وأكدت القيادة العامة للجيش، وفق وكالة (سانا)، أن العدوان الإسرائيلي، يؤكد مجدداً دعم الاحتلال للتنظيمات المسلحة في سورية، ومحاولاته اليائسة لرفع معنوياتها المنهارة، إثر الضربات الموجعة التي تتلقاها في منطقة حرستا بالغوطة الشرقية بريف دمشق، والانتصارات الساحقة التي يحققها الجيش العربي السوري في إدلب.



وجددت القيادة العامة للجيش، تحذيرها من التداعيات الخطيرة لاعتداءات كيان الاحتلال، وتحمله كامل المسؤولية لتبعاتها.