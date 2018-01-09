الجيش السوري يتصدى لاعتداءات إسرائيلية بالصواريخ

الجيش السوري يتصدى لاعتداءات إسرائيلية بالصواريخ
طيران اسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: إن وسائط دفاعنا الجوي، تصدت لثلاثة اعتداءات إسرائيلية بالصواريخ على مواقع عسكرية بمنطقة (القطيفة) بريف دمشق.

وأكدت القيادة العامة للجيش، وفق وكالة (سانا)، أن العدوان الإسرائيلي، يؤكد مجدداً دعم الاحتلال للتنظيمات المسلحة في سورية، ومحاولاته اليائسة لرفع معنوياتها المنهارة، إثر الضربات الموجعة التي تتلقاها في منطقة حرستا بالغوطة الشرقية بريف دمشق، والانتصارات الساحقة التي يحققها الجيش العربي السوري في إدلب.

وجددت القيادة العامة للجيش، تحذيرها من التداعيات الخطيرة لاعتداءات كيان الاحتلال، وتحمله كامل المسؤولية لتبعاتها.

أخبار ذات صلة

القضية الفلسطينية محور اتصال بين السيسي والملك عبد الله

القضية الفلسطينية محور اتصال بين السيسي والملك عبد الله

القوات العراقية تفجر سيارة مفخخة لتنظيم الدولة

القوات العراقية تفجر سيارة مفخخة لتنظيم الدولة

فيديو: أخطر امرأة في تنظيم الدولة تروي تفاصيل رحلتها بسوريا

فيديو: أخطر امرأة في تنظيم الدولة تروي تفاصيل رحلتها بسوريا

محكمة مصرية تحكم بإعدام أربعة متهمين بمحاولة اغتيال قاضٍ

محكمة مصرية تحكم بإعدام أربعة متهمين بمحاولة اغتيال قاضٍ

مقتل تونسي في اشتباكات مع الشرطة

مقتل تونسي في اشتباكات مع الشرطة

مصرع 10 مهاجرين وفقدان اكثر من 50 قبالة سواحل ليبيا

مصرع 10 مهاجرين وفقدان اكثر من 50 قبالة سواحل ليبيا

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

عباس زكي يقيم حفل وداع للسفير الصيني لدى فلسطين بمناسبة انتهاء عمله

عباس زكي يقيم حفل وداع للسفير الصيني لدى فلسطين بمناسبة انتهاء عمله

السلطة الفلسطينية متمسكة بعدم استقبال نائب ترامب

السلطة الفلسطينية متمسكة بعدم استقبال نائب ترامب

الاحتلال يشرع بإقامة جسر استيطاني يربط سلوان بساحة البراق

الاحتلال يشرع بإقامة جسر استيطاني يربط سلوان بساحة البراق

القدس: بحضور وفد من الاتحاد العربي إطلاق شعلة اليوم العالمي للمستهلك

القدس: بحضور وفد من الاتحاد العربي إطلاق شعلة اليوم العالمي للمستهلك

عربي

القوات العراقية تفجر سيارة مفخخة لتنظيم الدولة

القوات العراقية تفجر سيارة مفخخة لتنظيم الدولة

فيديو: أخطر امرأة في تنظيم الدولة تروي تفاصيل رحلتها بسوريا

فيديو: أخطر امرأة في تنظيم الدولة تروي تفاصيل رحلتها بسوريا

محكمة مصرية تحكم بإعدام أربعة متهمين بمحاولة اغتيال قاضٍ

محكمة مصرية تحكم بإعدام أربعة متهمين بمحاولة اغتيال قاضٍ

مقتل تونسي في اشتباكات مع الشرطة

مقتل تونسي في اشتباكات مع الشرطة

منوعات

صورة مؤثرة للمثوى الأخير لمُنشد &#34;فرشي التراب&#34; مشاري العرادة

صورة مؤثرة للمثوى الأخير لمُنشد "فرشي التراب" مشاري العرادة

هاني رمزي يصدم الجمهور بشكله الجديد

هاني رمزي يصدم الجمهور بشكله الجديد

نادين نجيم في أجرأ تصريح صادم حول جسدها

نادين نجيم في أجرأ تصريح صادم حول جسدها

هذه الطفلة المُشاكسة أصبحت أفضل ممثلة سورية

هذه الطفلة المُشاكسة أصبحت أفضل ممثلة سورية