بطلها نجل نتنياهو.. حلقة فساد جديدة في إسرائيل

بطلها نجل نتنياهو.. حلقة فساد جديدة في إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أذاعت قناة 12 العبرية مساء أمس الاثنين، مقطعًا صوتيًا ليائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتحدث فيه مع ابن رجل أعمال معروف بشأن معاملات مالية وصفقات غاز بين والديهما.

وقال يائير في المحادثة التي نشرتها القناة الإسرائيلية، مخاطباً صديقه نجل مالك حقل "تمار" للغاز الطبيعي، رجل الأعمال كوبي مايمون: "والدي قاتل داخل الكنيست لترتيب صفقات بقيمة عشرين مليار دولار لأبيك، وأنت تجادلني في 400 شيكل"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وفي وقت لاحق من مساء أمس الإثنين، ردّ "يائير" على نشر التسجيل الصوتي بالقول: "إنه كان تحت تأثير الكحول، وقال أمورًا كان عليه ألا يقولها".

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الشابين كانا قرب ناد للتعري، دون أن تحدد مكانه بالضبط.

وأكدت صحيفة (هآرتس) أن توقيت التسجيل يعود إلى العام 2015، حيث كان الحديث عن خطة الغاز الحكومية في أوجه، وهي الخطة التي أثارت جدلاً كبيراً في إسرائيل، قبل أن تصادق عليها حكومة نتنياهو.

وحاول محامي نتنياهو، منع القناة (12) و(13)، من نشر التسجيل الصوتي، إلا أنه لم يفلح بذلك.

وقللت مصادر مطلعة قريبة من نتنياهو، لموقع  (هآرتس) من شأن هذا التسجيل، مشيرة إلى أن الشابين قد يكونا في حالة سُكر أثناء الحديث الذي دار بينهما، وأنه مجرد حديث فكاهي.

ومنذ كانون الأول/ ديسمبر 2016، حققت الشرطة الإسرائيلية مع نتنياهو سبع مرات في قضيتي الفساد المعروفتين بالملفين "1000" و"2000"، آخرها كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في جلسة استمرت لنحو 4 ساعات، وفق الإعلام العبري.

في الملف 1000 يتهم نتنياهو بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال إسرائيليين.

بينما يتهم في الملف 2000 ، بالتفاوض مع ناشر صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية أرنون موزيس، للحصول على تغطية إخبارية منحازة مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

 فيديو أرشيفي: ثلاثة قضايا تحاصر نتنياهو


 

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