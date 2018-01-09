البيت الأبيض لن يعرض ترامب على طبيب نفسي

فيديو أرشيفي: اتهامات لترامب بالمرض النفسي ومطالبات بعزله

رام الله - دنيا الوطنقال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يعرض على طبيب نفسي خلال الفحوصات الطبية السنوية المعتادة.وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أنه لن نعرض ترامب على طبيب نفسي خلال الفحوصات الطبية المعتادة.ويؤكد خصوم ترامب السياسيين بانتظام، أن الرئيس الأمريكي غير مستقر نفسياً، وهو بالتالي غير قادر على أن يكون رئيس الدولة.ويستشهد هؤلاء بشكل دوري بآراء أطباء نفسانيين، على الرغم من أن قواعد الجمعية الأمريكية للطب النفسي تحظر على الاختصاصيين إصدار أحكام طبية نفسية على شخصيات عامة، إذا لم يقوموا بأنفسهم بفحص الشخص المعني.واستؤنف القيل والقال حول حالة ترامب النفسانية على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وخاصة مشاحناته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، والتي هدد خلالها غريمه بـ"النار والغضب"، ورد على إعلان زعيم كوريا الشمالية بأن لديه "زراً نووياً" بالقول إن زراً لديه هو الآخر، وهو "أكبر بكثير" من زر كيم جونغ أون.بالمقابل، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتهامات الموجهة إليه بعدم الاتزان النفساني بالقول: إنه على العكس من ذلك "عبقري مستقر للغاية".كما تعرض ترامب لانتقادات ساخرة في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بعد أن كتب أمس الأول أن فترة رئاسته تمضي "بالتراضي".الرئيس الأمريكي استعمل في تعبيره كلمة "consensual" وهي في العادة تستعمل عند الحديث عن "العلاقة الجنسية"، وقد صحح لاحقاً ترامب التغريدة.