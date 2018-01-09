العاصفة (آفا) تودي بحياة 29 شخصاً من جزيرة مدغشقر

العاصفة (آفا) تودي بحياة 29 شخصاً من جزيرة مدغشقر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 29 شخصاً مصرعهم، وتضرر أكثر من مئة ألف آخرين، وذلك بسبب العاصفة (آفا)، التي اجتاحت نهاية الأسبوع الماضي أنحاء من جزيرة مدغشقر الواقعة قبالة سواحل شرق إفريقيا.

وقال المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث، إن الحصيلة المؤقتة بلغت 29 قتيلاً و22 مفقوداً و170 مشرداً و83 ألفاً و23 متضرراً".

وضربت العاصفة "آفا" صباح الجمعة الجانب الشرقي من الجزيرة الإفريقية الواقعة قبالة سواحل موزمبيق مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية قبل أن تتحرك بعيداً عن أراضيها مساء السبت.

وتسببت العاصفة بفيضانات في عاصمة مدغشقر (أنتاناناريفو)، وفي مدينتي توماسينا الساحلية وتاماتيف شرق البلاد.

وتتعرض مدغشقر، إحدى أفقر دول العالم لعواصف مدمرة بشكل دوري، إذ تسببت العاصفة "إيناوو" بمقتل 78 شخصاً على الأقل في مارس 2017.

فيديو: الأضرار بسبب العاصفة آلفا
 

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