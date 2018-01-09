انطلاق المباحثات بين الكوريتين (الشمالية والجنوبية)

انطلاق المباحثات بين الكوريتين (الشمالية والجنوبية)
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، إن الكوريتين (الشمالية والجنوبية)، بدأتا اليوم الثلاثاء، أول محادثات رسمية بينهما منذ أكثر من عامين.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن المحادثات التي تجري في بانمونجوم في المنطقة المنزوعة السلاح بين شطري شبه الجزيرة بدأت في الساعة العاشرة صباحاً (بتوقيت غرينتش) بإعلان افتتاحي أدلى به رئيس الوفد الكوري الجنوبي إلى هذه المحادثات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتعتزم سيئول اغتنام فرصة هذا اللقاء الاستثنائي مع الشمال لطرح مسألة استئناف اللقاءات بين العائلات التي فرقتها الحرب (1950-1953)، فيما تريد بيونغ يانغ، تخصيص الجزء الأكبر من المحادثات لملف إعادة توحيد شبه الجزيرة.

وكانت الكوريتان، اتفقتا الأسبوع الماضي على إجراء هذه المحادثات في قرية بانمونجوم الحدودية، التي وقّع فيها اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب الكورية.

وهذا أول لقاء بين الشمال والجنوب منذ كانون الأول/ ديسمبر 2015، وستتمحور هذه المحادثات حول مشاركة بيونغ يانغ في الألعاب الأولمبية الشتوية التي تبدأ الشهر المقبل في بيونغشانغ بكوريا الجنوبية.

لكن الوفدين سيغتنمان فرصة انعقاد اللقاء لطرح مواضيع أخرى للبحث.

وانتهت الحرب الكورية بهدنة بدلاً من معاهدة سلام، وما زالت الكوريتان في حالة حرب، وبالتالي فإن الاتصالات عبر الحدود والرسائل والمكالمات الهاتفية ممنوعة.

فيديو: أسباب الحرب بين كوريا الشمالية والجنوبية
 

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