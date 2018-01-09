رام الله - دنيا الوطن

في خطوة مهمة للمساعدة في نمو الاقتصاد العالمي، سيتم تنظيم معرض الواردات والصادرات الدولي الصيني للمرة الأولى في مركز المعارض والمؤتمرات الوطني (شنغهاي) في الفترة ما بين 5-10 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وبمنطقة عرض تبلغ مساحتها 59 أكرا (240,000 متر مربع)، فإن هذا المعرض يؤشر إلى تحرك الخكومة الصينية الأخير نحو مرحلة جديدة من الانفتاح على مستوى عال، وهو ما يعتبر تحركا مهما في الانفتاح المتواصل للسوق الصيني على العالم. وتعتبر هذه فرصة تاريخية للشركات عبر العالم لاتخاذ أولى خطواتها لدخول السوق الصيني الهائل. ويتوقع أن يجتذب هذا المعرض حوالي 150 ألف مشتر مهني من أكثر من 100 دولة ومنطقة.



معرض الاستيراد الدولي الصيني ينظم لأول مرة في شنغهاي ويساعد على تعزيز التجارة العالمية



وقال سون شنغهاي، نائب المدير العام لمكتب معرض الاستراد الدولي الصيني "إذ أنها الدولة ذات أكبر عدد سكان وثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن الصين هي ثاني أكبر مستورد ومستهلك في العالم. والمستهلكون الصينيون لديهم طلب يتزايد بسرعة على المنتجات والخدمات عالية الجودة. وفي السنوات الخمس المقبلة من المتوقع أن تستورد الصين ما قيمته 10 تريليون دولار من المنتجات والخدمات." واضاف ان "استضافة معرض الاستيراد الدولي الصيني هو محاولة من الحكومة الصينية لخلق منصة مفتوحة يمكن فيها للدول والشركات من جميع انحاء العالم ان تقدم نفسها الى السوق الصينية الشاسعة وتستكشف فرص التعاون المحلي."



وسيتألف المعرض من جناح البلدان للتجارة والاستثمار، ومنطقة المشاريع التجارية والأعمال. كما ستتم استضافة منتدى هونغياو للتجارة الدولية الأول خلال المعرض، إلى جانب أنشطة داعمة أخرى مثل اجتماعات المزاوجة بين العرض والطلب والحلقات الدراسية وإطلاق المنتجات الجديدة.



ويخصص جناح البلدان للتجارة والاستثمار حصريا للمعارض الوطنية. وستتم دعوة البلدان والمناطق إلى إبراز نقاط قوتها في مجالات التجارة والاستثمار، بما في ذلك السلع والخدمات، والتنمية الصناعية، والاستثمار والسياحة، فضلا عن المنتجات الخاصة بالبلدان. وستوفر الحكومة الصينية فضاء المعرض مجانا لجميع الدول التى تنضم الى الجناح الوطني. كما ستقدم الصين بعض المساعدات المباشرة والدعم اللوجستي للدول النامية.



وستتألف منطقة معرض الشركات والأعمال التجارية من عروض السلع في فئات مختلفة، بما في ذلك:



المعدات الذكية الراقية الالكترونيات والأجهزة الاستهلاكية السيارات الملابس والاكسسوارات والسلع الاستهلاكية المنتجات الغذائية والزراعية المعدات الطبية ومنتجات العناية الطبيةوستشمل أقسام الخدمات ما يلي:



السياحة التكنولوجيات الناشئة الثقافة والتعليم التصميم الإبداعي خدمة الاستعانة بمصادر خارجيةوسوف تتحمل الشركات العارضة في منطقة المشاريع والأعمال التجارية (التكلفة مع خصم للشركات المسجلة مبكرا بنسبة 20٪ حتى 31 كانون الثاني/يناير 2018).