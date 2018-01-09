مصرع 10 مهاجرين وفقدان اكثر من 50 قبالة سواحل ليبيا

فيديو أرشيفي: فقدان عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا

رام الله - دنيا الوطنفي حصيلة جديدة صدرت عن المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، فقد لقي عشرة مهاجرين مصرعهم، وفقد أثر أكثر من خمسين آخرين، بينهم اطفال، يومي السبت والاحد قبالة سواحل ليبيا.وكان قارب مطاطي انطلق من سواحل القره بولي (50 كلم شرق طرابلس) ليل الجمعة السبت، لكن وبعد مرور ما بين ثماني وتسع ساعات بدأ الهواء ينفد منه، وبدأت المياه بالتسرب اليه، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وجراء الذعر سقط العديد من الاشخاص في المياه، فيما انتظر آخرون وصول فرق الاغاثة متشبثين بما تبقى من القارب، فيما طافت جثث اقاربهم من حولهم.وكانت البحرية الايطالية وقوات خفر السواحل الايطالية تمكنت من انقاذ 86 شخصا واستعادة جثث ست نساء ورجلين، بعد ان تبلغت بالحادث بواسطة طائرة مراقبة تابعة لعملية صوفيا الاوروبية لمكافحة الاتجار بالبشر في البحر المتوسط.واعلن ناجون من الحادث، التقاهم ممثلون عن المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة وللمنظمة الدولية للهجرة، لدى وصولهم الى كاتانا في صقلية ان القارب كان انطلق وعلى متنه بين 140 و150 شخصا.ما يعني ان هناك على الاقل ما بين 40 و 50 شخصا في عداد المفقودين، بينهم 15 امرأة وستة اطفال تتراوح اعمارهم بين سنتين و6 سنوات.وقالت ماري ريتا اليوتسو الطبيبة في منظمة "فرسان مالطا" على متن مركب خفر السواحل الايطاليين "لقد تمكنا من انقاذ 86 مهاجرا. ونفذنا عدة عمليات انعاش. ونجحنا في انعاش طفلتين بعمر سنتين وثلاث سنوات، وامراة".وقد خسرت الطفلة الصغرى والدتها في حادث الغرق وستتولى خالتها رعايتها.وبحسب المنظمة والمفوضية العليا فان المهاجرين الذين كانوا على متن القارب اتوا من غامبيا، وغينيا، وسييراليون، ومالي، وساحل العاج، والسنغال، والكاميرون، ونيجيريا.واعلنت البحرية الليبية الاحد انقاذ 290 مهاجرا قبالة السواحل الليبية كانوا في زورقين متهالكين عثر كذلك في احدهما على جثتي امرأتين.وتمت عمليتا الانقاذ قبالة سواحل القره بولي واجازتا نقل 290 مهاجرا الى العاصمة، بحسب ما اوضح الضابط في البحرية مفتاح الزليطني لوكالة فرانس برس.ونُقل المهاجرون الذين تم انقاذهم الى ليبيا حيث اعلنت المنظمة الدولية للهجرة انهم بلغوا السلطات بفقدان اثر عشرة اشخاص.وقضى 3116 شخصا في العام الفائت اثناء محاولة عبور المتوسط الى اوروبا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، بينهم 2833 قبالة السواحل الليبية.واعلنت الداخلية الايطالية ان جهود ايطاليا لثني المهاجرين عن الانطلاق من ليبيا أثمرت تراجعا بنسبة 70% في عمليات الإبحار من هذا البلد في النصف الثاني من 2017 مقارنة بالعام السابق، وحدت العدد الاجمالي للمهاجرين الذين وصلوا ايطاليا في العام الفائت بـ119 الفا تقريبا.