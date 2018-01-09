مستوطنون ينفذون هجومين على المنازل والمركبات في بورين بنابلس

رام الله - دنيا الوطن

نفذ المستوطنون الليلة الماضية هجومين على بلدة بورين جنوب نابلس، وقاموا بأعمال عربدة ضد المواطنين وممتلكاتهم.



وأفادت مصادر محلية أن العشرات من مستوطني مستوطنة "يتسهار" هاجموا المنازل الواقعة في الجهة الشرقية القريبة من الشارع الالتفافي ورشقوها بالحجارة، وأحرقوا الإطارات المطاطية بجوار المنازل، كما هاجموا المركبات الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



واندلعت مواجهات بين الأهالي والمستوطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة بأعداد كبيرة، وفرقت المواطنين بالقوة.



كما شن مستوطنو مستوطنة "براخا" هجوما آخر على المنطقة الشمالية، وهاجموا منزلي المواطنين بروسلي عيد وبشار عيد.