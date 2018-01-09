الثلاثاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو صافيا بوجه عام

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المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شماليةغربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الاربعاء 2018/01/10: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شماليةغربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الخميس 2018/01/11: يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2018/01/12: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من احتمال تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة تشكل الضباب .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:والله تعالى أعلم